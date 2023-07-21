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Белорусские спасатели помогают тушить масштабные лесные пожары в Турции

21 июля 2023 06:53
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Экипаж белорусских спасателей оказывает помощь в тушении лесных пожаров в Турции. Решение об отправке вертолетов и группы специалистов было принято Президентом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Авиаторы выполнили уже 26 полетов, на очаги пожаров совершили 125 сливов, а это более 320 тонн воды. Кроме того, перевезли пять пассажиров.

Белорусские спасатели помогают тушить масштабные лесные пожары в Турции-1

Леса в Турции горят ежегодно, в основном из-за гроз, но и человеческий фактор остается. Верховые пожары распространяются очень быстро, этому способствует сильный ветер. Наземная техника в горы добраться не может, поэтому нужна пожарная авиация. Нередко летчики останавливают фронт огня, растянувшийся на десятки километров, уже на подступах к городам. Помощь в борьбе с природными стихиями другим странам наши спасатели оказывают не первый год.

# Беларусь-Турция # общество # Фотофакт

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