Белорусские спасатели помогают тушить масштабные лесные пожары в Турции

Экипаж белорусских спасателей оказывает помощь в тушении лесных пожаров в Турции. Решение об отправке вертолетов и группы специалистов было принято Президентом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Авиаторы выполнили уже 26 полетов, на очаги пожаров совершили 125 сливов, а это более 320 тонн воды. Кроме того, перевезли пять пассажиров.

Леса в Турции горят ежегодно, в основном из-за гроз, но и человеческий фактор остается. Верховые пожары распространяются очень быстро, этому способствует сильный ветер. Наземная техника в горы добраться не может, поэтому нужна пожарная авиация. Нередко летчики останавливают фронт огня, растянувшийся на десятки километров, уже на подступах к городам. Помощь в борьбе с природными стихиями другим странам наши спасатели оказывают не первый год.