Лукашенко собрал селекторное совещание по вопросам уборочной во Дворце Независимости

Новости Беларуси. Обеспечение страны продовольственным и фуражным зерном, ситуация на полях и темпы жатвы. Во Дворце Независимости сегодня, 21 июля, большой селектор по уборочной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На связь выйдут все регионы. Глава государства, представители правительства и другие высшие должностные лица обсудят с губернаторами самые актуальные вопросы.

Готовиться к кампании начали с осени, Президент поставил задачу собрать достойный урожай, который не уступал бы прошлогоднему. Напомним, в 2022-м аграрии собрали свыше 10 миллионов тонн зерна. Однако в этом сезоне правительство со ссылкой на погоду (длительные заморозки, а после – засуха) прогнозирует урожай в девять миллионов тонн.

О том, что жатва – это вопрос номер один, Александр Лукашенко говорил не один раз, на поле как на фронте. И побеждает тот, кто лучше подготовлен. Сегодня в рамках совещания планируется обсудить и решить ряд важных вопросов, в том числе готовность техники и заготовку кормов.