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Картофельная пицца и дранбургеры – белорусские придорожные кафе внедряют национальную кухню

21 июля 2023 07:12
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Новости Беларуси. Индустрия гостеприимства: объекты придорожного сервиса в Беларуси комплексно развиваются. В приоритете – качество обслуживания, популяризация национальной кухни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только в 2023 году специалисты потребительской кооперации уже внедрили 19 новых блюд. Они придутся по душе как туристам, так и самим белорусам.

Картофельная пицца и дранбургеры – белорусские придорожные кафе внедряют национальную кухню-1

Александр Гошко, начальник общественного питания Белкоопсоюза:
Занимаемся внедрением именно белорусской национальной кухни. К слову, думаю, до конца года в наших объектах будет представлена пицца картофельная и дранбургеры. А в каких-то объектах она уже есть, но, думаю, до конца года объекты нашей новой сети в любом случае покупателю уже данную продукцию предложат. Мы видим, что не только гости города и туристы приходят в наши объекты и хотят попробовать драники с различными начинками. Это даже можно сказать, что наши минчане, наши белорусы, ведь вы знаете, что драники никогда еще никому не приелись. Это, наверное, самое вкусное блюдо, которым белорусская кухня может гордиться.

Объекты придорожного сервиса в стране продолжают совершенствовать. Они расположены почти на всех трассах и соответствуют высоким стандартам.

# Придорожный сервис # общество # Александр Гошко # Фотофакт

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