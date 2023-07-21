Картофельная пицца и дранбургеры – белорусские придорожные кафе внедряют национальную кухню

Только в 2023 году специалисты потребительской кооперации уже внедрили 19 новых блюд. Они придутся по душе как туристам, так и самим белорусам.

Александр Гошко, начальник общественного питания Белкоопсоюза:

Занимаемся внедрением именно белорусской национальной кухни. К слову, думаю, до конца года в наших объектах будет представлена пицца картофельная и дранбургеры. А в каких-то объектах она уже есть, но, думаю, до конца года объекты нашей новой сети в любом случае покупателю уже данную продукцию предложат. Мы видим, что не только гости города и туристы приходят в наши объекты и хотят попробовать драники с различными начинками. Это даже можно сказать, что наши минчане, наши белорусы, ведь вы знаете, что драники никогда еще никому не приелись. Это, наверное, самое вкусное блюдо, которым белорусская кухня может гордиться.

Объекты придорожного сервиса в стране продолжают совершенствовать. Они расположены почти на всех трассах и соответствуют высоким стандартам.