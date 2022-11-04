Дзиодзина: возможно, Лукашенко отреагировал на обострение армяно-азербайджанских отношений не так, как кому-то хотелось
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально. Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Еще ни один союз не стал мощнее при наличии внутренней вражды между отдельными партнерами. Как раз наоборот: дружба и мирные отношения делают всех сильнее. Конфликты, что никак не находят решения, только изматывают, отнимая время, силы, ресурсы.
И худшее время, что можно найти для конфликтов, – когда всем вместе очень необходимо противодействовать внешним угрозам. И как раз хорошо бы объединиться.
С этой позиции рассуждал и наш Президент на внеочередном саммите ОДКБ. Обострение армяно-азербайджанских отношений потребовали реакции стран содружества. И белорусский лидер на то отреагировал. Возможно не так, как кому-то хотелось. Он не поддержал саму идею конфликта, не занял одну из сторон, а со свойственной ему прямотой сказал так, чтобы привести людей в чувства:
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вот вы два вопроса поставили. Они больше чем странные, Никол Воваевич. Первый, читаю: «Оценка событий и позиция ОДКБ». Вы потребовали от нас определиться с нашей позицией. Вы что, не знаете нашу позицию? Мы хотим, чтобы между соседними государствами был урегулирован конфликт мирным путем.
Алена Дзиодзина:
В дальнейшем он призвал стороны скорее договориться, ибо не время сейчас вовлекаться и развивать еще внутренние противостояния. Ведь и снаружи для стран ОДКБ полно внешних угроз. Недоброжелатели были бы только рады развитию этого конфликта. Ведь он бы потребовал распределить наши ресурсы по-новому. Только представьте: те силы и внимание, которые мы направляем на защиту от недругов, вдруг пришлось бы частично отдать на решение своих внутренних конфликтов.
Оттого ведь в совокупности у нас ресурсов бы больше не стало, и по отдельности страны содружества гораздо слабее, чем оставаясь все вместе. Такое распределение общих ресурсов очевидно бы шло в пользу политических недругов и странам ОДКБ в ущерб.
Понимая и эту взаимосвязь, Президент в очередной раз призвал Азербайджан и Армению к перемирию. Не время конфликтовать, когда существуют настолько масштабные угрозы. И случаются ситуации, когда есть смысл поступиться даже обидами, отодвинуть в сторону деструктивные принципы и попробовать примириться. Ведь если мы, распределив расточительно внутренние ресурсы, потеряем все наше общее – не будет и личного!
Алена Дзиодзина:
Занять позицию одной из сторон означало бы поддержку для разрастания последующих разногласий. Возможно, даже более масштабных, выходящих далеко за пределы отношений двух конфликтующих сторон. Хотя стратегически, политически, да и по-человечески абсолютно для всех стран содружества гораздо нужнее сейчас сохранить мир. Тем более, что Азербайджан и Армения для союза ОДКБ одинаково близки, и в таких случаях сложно выделять одну из сторон.
Размышляя об общей судьбе в долгосрочной перспективе, Александр Лукашенко настаивал: нужно сесть и решить все без войны. На уровне переговоров. Ведь есть еще информация, что нас бы с радостью «подожгли по периметру». Ради того, чтобы сначала ослабить, а потом без трудов победить.
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