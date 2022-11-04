Дзиодзина: возможно, Лукашенко отреагировал на обострение армяно-азербайджанских отношений не так, как кому-то хотелось

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально. Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.

Алена Дзиодзина, психолог:

Еще ни один союз не стал мощнее при наличии внутренней вражды между отдельными партнерами. Как раз наоборот: дружба и мирные отношения делают всех сильнее. Конфликты, что никак не находят решения, только изматывают, отнимая время, силы, ресурсы. И худшее время, что можно найти для конфликтов, – когда всем вместе очень необходимо противодействовать внешним угрозам. И как раз хорошо бы объединиться. С этой позиции рассуждал и наш Президент на внеочередном саммите ОДКБ. Обострение армяно-азербайджанских отношений потребовали реакции стран содружества. И белорусский лидер на то отреагировал. Возможно не так, как кому-то хотелось. Он не поддержал саму идею конфликта, не занял одну из сторон, а со свойственной ему прямотой сказал так, чтобы привести людей в чувства:

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вот вы два вопроса поставили. Они больше чем странные, Никол Воваевич. Первый, читаю: «Оценка событий и позиция ОДКБ». Вы потребовали от нас определиться с нашей позицией. Вы что, не знаете нашу позицию? Мы хотим, чтобы между соседними государствами был урегулирован конфликт мирным путем.

Алена Дзиодзина:

В дальнейшем он призвал стороны скорее договориться, ибо не время сейчас вовлекаться и развивать еще внутренние противостояния. Ведь и снаружи для стран ОДКБ полно внешних угроз. Недоброжелатели были бы только рады развитию этого конфликта. Ведь он бы потребовал распределить наши ресурсы по-новому. Только представьте: те силы и внимание, которые мы направляем на защиту от недругов, вдруг пришлось бы частично отдать на решение своих внутренних конфликтов. Оттого ведь в совокупности у нас ресурсов бы больше не стало, и по отдельности страны содружества гораздо слабее, чем оставаясь все вместе. Такое распределение общих ресурсов очевидно бы шло в пользу политических недругов и странам ОДКБ в ущерб. Понимая и эту взаимосвязь, Президент в очередной раз призвал Азербайджан и Армению к перемирию. Не время конфликтовать, когда существуют настолько масштабные угрозы. И случаются ситуации, когда есть смысл поступиться даже обидами, отодвинуть в сторону деструктивные принципы и попробовать примириться. Ведь если мы, распределив расточительно внутренние ресурсы, потеряем все наше общее – не будет и личного!