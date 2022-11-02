Алёна Дзиодзина о ВНС: Лукашенко подстраховал своих белорусов на будущее

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально. Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о нашем человеческом внутри современной политики.

Алена Дзиодзина, психолог:

Когда любящий родитель искренне переживает за судьбу своих подрастающих детей, то, передавая им новые знания и умения, важно убедиться, что они точно смогут ими воспользоваться, когда это будет необходимо. Хорошо усвоенные навыки, умения и способы решения непростых ситуаций помогают людям благополучно справляться с возникшим вопросом по-взрослому! Несмотря на то, что сильного и знающего родителя уже не окажется рядом и решения нужно будет принять самостоятельно. Белорусский народ предпочел, чтобы ВНС стало конституционным органом с наличием полномочий для принятия государственно важных решений.

«Пусть другие сделают лучше нас. Но классические вещи – то, без чего не может существовать государство – мы должны им передать», – поддержал народную инициативу наш Президент, размышляя о том, что когда-нибудь система нашего законодательства заработает по-другому. Алена Дзиодзина:

Теперь Всебелорусское народное собрание для наших людей – еще нечто новое. И пока что, соприкасаясь с этим способом решения государственных вопросов, белорусский народ – по-своему дети, которые закономерно взрослеют и желают стать более самостоятельными. В самом духе свободы и желании в большей степени участвовать в решении государственных вопросов ничего плохого нет, но в процессе реализации кроются свои особые подводные камни. И разрабатывая новый механизм принятия государственных решений, важно предупредить возможные риски на много шагов вперед. Чтобы благими намерениями народ не погубил собственную страну, была начата разработка системы, согласно которой начнет действовать ВНС. На базе ВНС и перемен избирательного законодательства белорусскому народу предстоит научиться быть конструктивно самостоятельным. Так, чтобы люди не навредили самим себе. И поддерживая эту инициативу, Президент заботится о стабильности страны и безопасности людей с длительным заделом на будущее.

Алена Дзиодзина:

Ведь стабильность и благополучие в государстве тоже представляет собой своего рода единую систему. Один большой и согласованный механизм, где, казалось бы, даже небольшие изменения в одном или нескольких законопроектах могут повлечь за собой череду других взаимозависимых перемен. Потому подходить к принятию нового нужно очень внимательно. И если ВНС – это новый инструмент, то необходимо иметь понимание, как он будет работать, и как люди могли бы им эффективно воспользоваться. Как раз в этих целях у нас предусмотрена практика информирования трудовых коллективов и диалоговые площадки. Пусть это небыстрый, но очень нужный процесс, в ходе которого людям должно стать максимально понятно, как они способны улучшать что-то в стране конструктивно и по закону, а не путем беспорядков на улицах.

Алена Дзиодзина:

На срезе истории несложно увидеть: если перемены в стране происходят хаотично, без вдумчивого подхода с опорой на понимание внутренних процессов, такие перемены редко завершаются чем-то хорошим для населения. Нередко главам других государств, как после себя – хоть трава не расти. А у нас вот не все равно человеку. И принятые им решения касательно ВНС и избирательного законодательства носят предупреждающий и заботливый характер, чтобы по-отцовски подстраховать своих белорусов. На будущее. Но есть еще одна мера предосторожности, что учел ради нас Президент. Гораздо легче не ошибиться, имея возможность взглянуть на вопрос с различных сторон.