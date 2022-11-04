«Нефтяной век закончится не от того, что закончится нефть». ​Анонс политического ток-шоу на СТВ

Надежда Сасс, СТВ:

Борьба Соединенных Штатов против организации стран – экспортеров нефти. Антироссийские санкции.

Это решение ОПЕК было действительно корыстным.

Они нашли для себя выход повесить свою неудачу на цены на нефть и на то, что делает ОПЕК.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Скоро вы увидите, что американцы санкции против них начнут вводить. Надежда Сасс:

Вы думаете, вас это не касается?

Европейский союз, конечно же, будет терять значительно больше.