«Нефтяной век закончится не от того, что закончится нефть». ​Анонс политического ток-шоу на СТВ

Надежда Сасс, СТВ:
Борьба Соединенных Штатов против организации стран – экспортеров нефти. Антироссийские санкции.
Надежда Сасс, СТВ:
Борьба Соединенных Штатов против организации стран – экспортеров нефти. Антироссийские санкции.
Это решение ОПЕК было действительно корыстным.
Они нашли для себя выход повесить свою неудачу на цены на нефть и на то, что делает ОПЕК.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Скоро вы увидите, что американцы санкции против них начнут вводить.
Надежда Сасс:
Вы думаете, вас это не касается?
Европейский союз, конечно же, будет терять значительно больше.
Нефтяной век закончится не от того, что закончится нефть.
Надежда Сасс:
«САСС уполномочен заявить» на телеканале СТВ. Смотрите в воскресенье, 6 ноября, в 21:00.