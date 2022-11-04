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«Нефтяной век закончится не от того, что закончится нефть». ​Анонс политического ток-шоу на СТВ

04 ноября 2022 09:55
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Надежда Сасс, СТВ:  
Борьба Соединенных Штатов против организации стран – экспортеров нефти. Антироссийские санкции.

«Нефтяной век закончится не от того, что закончится нефть». ​Анонс политического ток-шоу на СТВ-1

Это решение ОПЕК было действительно корыстным.

«Нефтяной век закончится не от того, что закончится нефть». ​Анонс политического ток-шоу на СТВ-4

Они нашли для себя выход повесить свою неудачу на цены на нефть и на то, что делает ОПЕК.

«Нефтяной век закончится не от того, что закончится нефть». ​Анонс политического ток-шоу на СТВ-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Скоро вы увидите, что американцы санкции против них начнут вводить.

Надежда Сасс:
Вы думаете, вас это не касается?

«Нефтяной век закончится не от того, что закончится нефть». ​Анонс политического ток-шоу на СТВ-10

Европейский союз, конечно же, будет терять значительно больше.

«Нефтяной век закончится не от того, что закончится нефть». ​Анонс политического ток-шоу на СТВ-13

Нефтяной век закончится не от того, что закончится нефть.

Надежда Сасс:
«САСС уполномочен заявить» на телеканале СТВ. Смотрите в воскресенье, 6 ноября, в 21:00.

# Международная политика # общество # Надежда Сасс # Александр Лукашенко # Фотофакт

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