«Нас будут поджигать». Страсти вокруг озера в Столбцовском районе. Анонс программы «Решение есть!»
Новости Беларуси. Проект СТВ, призванный помогать. Каждую пятницу в вечернем эфире мы рассказываем истории реальных людей и показываем то, что другие пытаются скрыть. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение точно есть!
Страсти вокруг озера. В Столбцовском районе конфликт интересов. В центре внимания – 14 гектаров воды.
Здесь надо создать будущее, а не заборами городить и панов растить. Люди хотят справедливости.
Нас будут поджигать, нас будут выкуривать, рыбу всю вытравливать.
Что поссорило местных рыбаков и нового арендатора водоема?
Вы ходите с ружьем, угрожаете местным жителям, не разрешаете ни купаться, ни ловить рыбу.
Просто ли в Беларуси взять водоем в аренду?
Арендодатель перед тем, как прийти, делает биолого-экономическое обоснование. Там очень четко прописывается: какие виды рыб он будет зарыблять, что вообще имеется по факту. И какой перечень мероприятий здесь будет выполнен?
Кто на самом деле мутит воду в пруду? И возможно ли мировое соглашение? Особенности национальной рыбалки.
Смотрите «Решение есть!» 4 ноября в 16:50 сразу после выпуска новостей на СТВ.