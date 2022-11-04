«Нас будут поджигать». Страсти вокруг озера в Столбцовском районе. Анонс программы «Решение есть!»

Новости Беларуси. Проект СТВ, призванный помогать. Каждую пятницу в вечернем эфире мы рассказываем истории реальных людей и показываем то, что другие пытаются скрыть. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение точно есть!

Страсти вокруг озера. В Столбцовском районе конфликт интересов. В центре внимания – 14 гектаров воды.