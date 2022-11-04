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«Нас будут поджигать». Страсти вокруг озера в Столбцовском районе. Анонс программы «Решение есть!»

04 ноября 2022 11:25
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Новости Беларуси. Проект СТВ, призванный помогать. Каждую пятницу в вечернем эфире мы рассказываем истории реальных людей и показываем то, что другие пытаются скрыть. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение точно есть!

Страсти вокруг озера. В Столбцовском районе конфликт интересов. В центре внимания – 14 гектаров воды.

«Нас будут поджигать». Страсти вокруг озера в Столбцовском районе. Анонс программы «Решение есть!»-1

Здесь надо создать будущее, а не заборами городить и панов растить. Люди хотят справедливости.

«Нас будут поджигать». Страсти вокруг озера в Столбцовском районе. Анонс программы «Решение есть!»-4

Нас будут поджигать, нас будут выкуривать, рыбу всю вытравливать.

Что поссорило местных рыбаков и нового арендатора водоема?

«Нас будут поджигать». Страсти вокруг озера в Столбцовском районе. Анонс программы «Решение есть!»-7

Вы ходите с ружьем, угрожаете местным жителям, не разрешаете ни купаться, ни ловить рыбу.

«Нас будут поджигать». Страсти вокруг озера в Столбцовском районе. Анонс программы «Решение есть!»-10

Просто ли в Беларуси взять водоем в аренду?

«Нас будут поджигать». Страсти вокруг озера в Столбцовском районе. Анонс программы «Решение есть!»-13

Арендодатель перед тем, как прийти, делает биолого-экономическое обоснование. Там очень четко прописывается: какие виды рыб он будет зарыблять, что вообще имеется по факту. И какой перечень мероприятий здесь будет выполнен?

Кто на самом деле мутит воду в пруду? И возможно ли мировое соглашение? Особенности национальной рыбалки.

«Нас будут поджигать». Страсти вокруг озера в Столбцовском районе. Анонс программы «Решение есть!»-16

Смотрите «Решение есть!» 4 ноября в 16:50 сразу после выпуска новостей на СТВ.

# Рыбалка в Беларуси # общество # Вероника Кудринецкая # Сергей Шуманский # Фотофакт

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