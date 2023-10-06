Дзиодзина: «Польская власть пытается избежать «дружбы» украинцев с немцами против себя»

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально. Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.

Алена Дзиодзина, психолог:

Наблюдая за тем, как стремительно усложняются отношения Украины и Польши, весьма необычен тот факт, что с одной стороны вроде как нарастает конфликт. А с другой – Варшава словно бы проявляет заботу, предостерегая Киев от «дружбы с Германией». Напомню, что событийно обострение началось с того, что польская сторона наложила эмбарго на украинское зерно. И разумеется, в Киеве это не понравилось. Как ни есть, дружба – дружбой, однако вопросы денег. На самом деле, если поглубже вникнуть в суть проблематики, то поставки зерна вообще не очень-то связаны с отношением Польши к самой Украине. Здесь скорее тлеет конфликт между польским народом и непосредственно правящей партией. И это в то время, как близятся выборы в местный парламент. Таким образом, прекращая поставки зерна, польская власть пытается не обострять отношения с польским народом. Ведь даже если не брать во внимание возмущение местных фермеров, то простых людей с украинской темой достали. Достали в принципе. В целом. И на самом деле, не только поляков…