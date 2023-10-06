Дзиодзина: «Польская власть пытается избежать «дружбы» украинцев с немцами против себя»

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Наблюдая за тем, как стремительно усложняются отношения Украины и Польши, весьма необычен тот факт, что с одной стороны вроде как нарастает конфликт. А с другой – Варшава словно бы проявляет заботу, предостерегая Киев от «дружбы с Германией». Напомню, что событийно обострение началось с того, что польская сторона наложила эмбарго на украинское зерно. И разумеется, в Киеве это не понравилось. Как ни есть, дружба – дружбой, однако вопросы денег.
На самом деле, если поглубже вникнуть в суть проблематики, то поставки зерна вообще не очень-то связаны с отношением Польши к самой Украине. Здесь скорее тлеет конфликт между польским народом и непосредственно правящей партией. И это в то время, как близятся выборы в местный парламент. Таким образом, прекращая поставки зерна, польская власть пытается не обострять отношения с польским народом. Ведь даже если не брать во внимание возмущение местных фермеров, то простых людей с украинской темой достали. Достали в принципе. В целом. И на самом деле, не только поляков…
В данном случае отношения с Украиной стоит смотреть как стратегию. Скорее всего, по завершени выборов в Польше они бы вновь сдвинулись с мертвой точки между Варшавой и Киевом. Если бы представительство Украины не продолжили обострять и настаивать. Так, направляя обращение в суд ВТО за эмбарго зерна, в числе обидчиков Украина указала и польскую сторону. Стоит отметить тенденцию, что и тут украинцы предпочли обострять, обвинять и жаловаться. Как стратегию поведения при конфликте…
Таким образом в МИД Польши отметили, что Варшаве и Киеву потребуются титанические усилия, что помогут выстроить «нормальные» отношения заново. Вопрос «нормальности» в данном случае символический. Что для Польши с Украиной нормально, то для других – деструктив, созависимость и полный набор политических игр. С этой же точки зрения стоит оценивать заявление Моравецкого, в котором он якобы проявляет заботу: не стоит, мол, Украине доверять излишней дружбе с Германией. По причине якобы связи России и ФРГ:
«Предупреждаю, немцы всегда будут хотеть достичь взаимопонимания с русскими через головы центральноевропейских государств», – в назидание президенту Зеленскому заявил премьер Моравецкий.
Однако и тут история не прямых отношений Украины и Польши. Все более про конфликт между Варшавой с Берлином о продаже шенгенских виз и притоков нелегальной миграции, в чем польскую сторону упрекает Германия. Просто польская власть пытается избежать «дружбы» украинцев с немцами против себя. И не более.
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