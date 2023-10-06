Международная конференция адвокатов Беларуси и России пройдёт в Минске

Алексей Шваков, председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов:

Белорусская адвокатура имеет давние отношения с адвокатами Российской Федерации, у нас много общего. Мы периодически встречаемся, обсуждаем свои вопросы, актуальные проблемы. Но мы понимаем, что любые отношения должны развиваться. Поэтому сегодня для углубления и развития, обсуждения проблем, которые у нас имеются, вопросов взаимных, которые у нас стоят на повестке дня, мы собираемся вновь. У нас будет большая конференция, в ней участвуют более 100 российских адвокатов, большая российская делегация, и представляют более 30 регионов Российской Федерации.