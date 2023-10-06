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Международная конференция адвокатов Беларуси и России пройдёт в Минске

06 октября 2023 07:24
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Новости Беларуси. Защищать знаниями добросовестно и бесстрашно. Адвокаты Беларуси и России обмениваются опытом работы и обсуждают перспективы взаимодействия. В Минске 6 октября состоится международная конференция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международная конференция адвокатов Беларуси и России пройдёт в Минске-1

Представительная делегация во главе с руководством Федеральной палаты адвокатов России и Международного союза адвокатов прибыла накануне. Разговор о сотрудничестве по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес, начался на площадке Республиканской коллегии адвокатов.

Международная конференция адвокатов Беларуси и России пройдёт в Минске-4

Алексей Шваков, председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов:
Белорусская адвокатура имеет давние отношения с адвокатами Российской Федерации, у нас много общего. Мы периодически встречаемся, обсуждаем свои вопросы, актуальные проблемы. Но мы понимаем, что любые отношения должны развиваться. Поэтому сегодня для углубления и развития, обсуждения проблем, которые у нас имеются, вопросов взаимных, которые у нас стоят на повестке дня, мы собираемся вновь. У нас будет большая конференция, в ней участвуют более 100 российских адвокатов, большая российская делегация, и представляют более 30 регионов Российской Федерации.

Международная конференция адвокатов Беларуси и России пройдёт в Минске-7

Предварила сегодняшнее мероприятие дискуссионная площадка на тему: «Молодежные объединения адвокатов на пространстве Союзного государства». В повестке дня – перспективы и направления взаимодействия, а также вопросы, включенные в соглашение о сотрудничестве. Документ планируется подписать сегодня, чтобы вместе защищать права и интересы граждан Союзного государства.

# Беларусь-Россия # общество # Алексей Шваков # Фотофакт

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