В Бресте установили необычную велопарковку

Новости Беларуси. В Бресте спасатели установили на главной пешеходной улице необычную стоянку для велосипедов. Композиция находится в самой оживленной части улицы, у кинотеатра. Кованый контур повторяет силуэт достопримечательностей Бреста, а в центре – образ спасателя. Установили композицию в честь 170-летия пожарной службы Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Тукай, официальный представитель Брестского областного управления МЧС:

Создание тематических арт-объектов – это прекрасная возможность напомнить населению о том, что помощь рядом, а спасатели всегда на страже безопасности. Почему велопарковка? Ответ очень прост. Сегодня население довольно мобильно. Многие используют велосипед как средство передвижения и уделяют пристальное внимание здоровому образу жизни.

Владимир Мерцалов, житель Бреста:

Я на фоне Беларуси, всей страны, скажу, в Бресте пока нет равных для меня по доступности велотранспорту.