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В Бресте установили необычную велопарковку

06 октября 2023 06:46
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Новости Беларуси. В Бресте спасатели установили на главной пешеходной улице необычную стоянку для велосипедов. Композиция находится в самой оживленной части улицы, у кинотеатра. Кованый контур повторяет силуэт достопримечательностей Бреста, а в центре – образ спасателя. Установили композицию в честь 170-летия пожарной службы Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бресте установили необычную велопарковку-1

Ирина Тукай, официальный представитель Брестского областного управления МЧС:
Создание тематических арт-объектов – это прекрасная возможность напомнить населению о том, что помощь рядом, а спасатели всегда на страже безопасности. Почему велопарковка? Ответ очень прост. Сегодня население довольно мобильно. Многие используют велосипед как средство передвижения и уделяют пристальное внимание здоровому образу жизни.

В Бресте установили необычную велопарковку-4

Владимир Мерцалов, житель Бреста:
Я на фоне Беларуси, всей страны, скажу, в Бресте пока нет равных для меня по доступности велотранспорту.

В Бресте установили необычную велопарковку-7

Брест считается велосипедной столицей страны. Сеть велодорожек превышает 70 километров. Передвигаться на велосипеде предпочитают почти 7 тысяч горожан.

# Социальная инфраструктура # общество # Ирина Тукай # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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