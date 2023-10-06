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В Беларуси отмечают День архивиста

06 октября 2023 07:17
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Новости Беларуси. 101 год со времени основания: архивная отрасль страны начинает отсчет второго столетия своей истории. Профессиональный праздник сегодня отмечают чуть более тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси отмечают День архивиста-1

Это работники шести республиканских государственных архивных учреждений, двух НИИ, лабораторий, областных и зональных госархивов. Задача каждого из них – беспристрастно и объективно формировать историческое наследие Беларуси. В целом архивный фонд сейчас составляет 16 миллионов 700 тысяч единиц хранения. Ежегодно он пополняется на более чем 100 тысяч единиц.

В Беларуси отмечают День архивиста-4

Важная составляющая работы в наши дни – оцифровка документов. К Году мира и созидания архивная служба подготовила ряд проектов с Минюстом и Минкультуры. Например, «Открытый киноархив». В крупных кинотеатрах Беларуси проводят кинолектории, показывают тематические ролики к важным датам и событиям.

# Праздничные даты # общество # Фотофакт

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