В Беларуси отмечают День архивиста

Новости Беларуси. 101 год со времени основания: архивная отрасль страны начинает отсчет второго столетия своей истории. Профессиональный праздник сегодня отмечают чуть более тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это работники шести республиканских государственных архивных учреждений, двух НИИ, лабораторий, областных и зональных госархивов. Задача каждого из них – беспристрастно и объективно формировать историческое наследие Беларуси. В целом архивный фонд сейчас составляет 16 миллионов 700 тысяч единиц хранения. Ежегодно он пополняется на более чем 100 тысяч единиц.