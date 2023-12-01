Дзиодзина – об объявлении 2024-го Годом качества: «Мир активно меняется, его скорости нужно соответствовать»

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально. Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.

Алена Дзиодзина, психолог:

Недавно Президент анонсировал, что предстоящий год обозначится «Годом качества», и касательно этого подписал Указ. Его решение ставит в приоритет ответственность, преимущество качества над количеством, бережность к нашим ресурсам. Не только к государственным и финансовым. Но еще к человеческим в том числе. Как всегда, Президент о людях… Однако на языке практики подобная бережность и «Год качества» – это как? А в жизни это предполагает идейность, созидание, реновации и, что не менее значимо, чувство смысла. Ведь это тот огонек, без которого невозможен прогресс, как и в целом хорошее качество. Но есть еще кое-что, что подчеркнул президентский Указ, связный с предстоящим годом. В нем Александр Лукашенко ставит акцент на том, как важен внутренний стимул. И что его очень нужно подпитывать. Поскольку даже при всем разнообразии перспективных идей, без него, скорее всего, не получится никакого качества. Порой добрые начинания у людей как раз тут «спотыкаются» со всей своей изначальной идейностью, когда не встретив поддержки извне, инноваторы оставляют попытки что-либо далее улучшать и делать. Однако «нельзя делать плохо, потому что так поступать – слишком дорого», – резюмировал тезисно белорусский лидер. Не поспоришь.