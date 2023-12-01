Дзиодзина – об объявлении 2024-го Годом качества: «Мир активно меняется, его скорости нужно соответствовать»
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Недавно Президент анонсировал, что предстоящий год обозначится «Годом качества», и касательно этого подписал Указ. Его решение ставит в приоритет ответственность, преимущество качества над количеством, бережность к нашим ресурсам. Не только к государственным и финансовым. Но еще к человеческим в том числе. Как всегда, Президент о людях…
Однако на языке практики подобная бережность и «Год качества» – это как? А в жизни это предполагает идейность, созидание, реновации и, что не менее значимо, чувство смысла. Ведь это тот огонек, без которого невозможен прогресс, как и в целом хорошее качество. Но есть еще кое-что, что подчеркнул президентский Указ, связный с предстоящим годом. В нем Александр Лукашенко ставит акцент на том, как важен внутренний стимул. И что его очень нужно подпитывать. Поскольку даже при всем разнообразии перспективных идей, без него, скорее всего, не получится никакого качества. Порой добрые начинания у людей как раз тут «спотыкаются» со всей своей изначальной идейностью, когда не встретив поддержки извне, инноваторы оставляют попытки что-либо далее улучшать и делать. Однако «нельзя делать плохо, потому что так поступать – слишком дорого», – резюмировал тезисно белорусский лидер. Не поспоришь.
Алена Дзиодзина:
Человек неизбежно стоит перед выбором, действовать «по накатанной» или пробовать новое. И здесь все чаще бытует иллюзия, будто бы выбора нет. Но поистине мы выбираем: между временно личным спокойствием и перспективной работой на качество. Поставить жизнь на поток – довольно удобный лайфхак, сэкономить энергию и не париться. Когда вроде как исполняется некий план, но в большей степени – номинально, как по принципу «день прошел – слава Богу!»
Сама же активность уходит обычно в количество, но в большей степени в пустоту и ущербность. Когда демонстрация суетливости позволяла бы просто спрятаться от той рабочей активности, что кажется человеку страшной. Ведь созидание нового идет в ногу не только со временем, но и широким спектром весьма характерных тревог. Вдруг, например, не получится? А вдруг руководство наругает и «спросит»…
С точки зрения психологии там затратно. Соответственно, есть и соблазн уходить в стратегии избегания. Поступать как всегда не равносильно тому, чтобы обязательно сделать плохо. Но в результате того, что наш современный мир активно меняется, то его скорости и динамике нужно соответствовать. И если не руководство на высшем уровне, то со временем спросит жизнь.
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