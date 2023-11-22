Беларусь и Прибалтика могут наладить контакты? Ответила психолог Алёна Дзиодзина

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Зачастую война начинается с очень конкретного и локального конфликта между людьми. И если при этом вести себя мудро и правильно, то с большой вероятностью он не получит развития. Пусть даже если и стороны пошумят сперва, но в итоге договорятся. И когда Президент говорит о дружбе с соседями, это как раз об этом.

Но чтобы договориться, нужно начать разговаривать. И если две стороны не берут во внимание этот факт, конфликт идет по пути эскалации. Наслоение фактов, взаимных обид и недосказанность превращают конфликт в лавину, что по итогам сметает все.

В отношениях Беларуси с Прибалтикой на данный момент пока что сложилось непросто. Тем не менее 17 ноября Президент поздравил латвийский народ с годовщиной провозглашения их республики.

Алена Дзиодзина:

На независимость Латвии, как и на сам феномен суверенности в принципе, мы можем смотреть по-разному, но для латышей в самобытности их культуры этот день отмечаем как праздник. И в перспективе добрососедства важно подходить к чужим ценностям с уважением. Ведь, по сути, с латышами Беларусь не воюет. Просто на актуальный контекст политики мы в чем-то смотрим под разным ракурсом.

Но событийный контекст – это временно. Он неизбежно изменится, вырастут новые поколения, у власти будут другие люди. А жить народы останутся и базис сформированных впечатлений тоже.

«Белорусы всегда искренне радовались успехам своих латвийских друзей, имели кумиров среди деятелей латвийского кино и эстрады. И никогда не диктовали вам, кого выбирать руководителем своей страны и по какому пути она будет развиваться», – написал Александр Лукашенко в своем поздравлении, транслируя в этом тексте уважение личных границ и внутренних ценностей характерных латвийцам.