Беларусь и Прибалтика могут наладить контакты? Ответила психолог Алёна Дзиодзина

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Зачастую война начинается с очень конкретного и локального конфликта между людьми. И если при этом вести себя мудро и правильно, то с большой вероятностью он не получит развития. Пусть даже если и стороны пошумят сперва, но в итоге договорятся. И когда Президент говорит о дружбе с соседями, это как раз об этом.
Но чтобы договориться, нужно начать разговаривать. И если две стороны не берут во внимание этот факт, конфликт идет по пути эскалации. Наслоение фактов, взаимных обид и недосказанность превращают конфликт в лавину, что по итогам сметает все.
В отношениях Беларуси с Прибалтикой на данный момент пока что сложилось непросто. Тем не менее 17 ноября Президент поздравил латвийский народ с годовщиной провозглашения их республики.
Алена Дзиодзина:
На независимость Латвии, как и на сам феномен суверенности в принципе, мы можем смотреть по-разному, но для латышей в самобытности их культуры этот день отмечаем как праздник. И в перспективе добрососедства важно подходить к чужим ценностям с уважением. Ведь, по сути, с латышами Беларусь не воюет. Просто на актуальный контекст политики мы в чем-то смотрим под разным ракурсом.
Но событийный контекст – это временно. Он неизбежно изменится, вырастут новые поколения, у власти будут другие люди. А жить народы останутся и базис сформированных впечатлений тоже.
«Белорусы всегда искренне радовались успехам своих латвийских друзей, имели кумиров среди деятелей латвийского кино и эстрады. И никогда не диктовали вам, кого выбирать руководителем своей страны и по какому пути она будет развиваться», – написал Александр Лукашенко в своем поздравлении, транслируя в этом тексте уважение личных границ и внутренних ценностей характерных латвийцам.
Алена Дзиодзина:
В перспективе развития дипотношений так поступить и сказать – сейчас наиболее мудро и правильно. Ведь, как уже говорилось, ситуативный контекст изменится, а необходимость жить по соседству все так же будет. Закономерно с этим останется память: кто, кому, что сказал.
Наши слова – это наша ответственность, то, что о нас говорят, – это их. Но размышляя о качестве отношений в будущем, было бы неверно взаимно фыркать. Наблюдая, к примеру, за тем, что транслируют нам зарубежные СМИ, у меня как психолога зачастую спрашивают – а есть ли какой-то шанс наладить контакты заново?
Ответ – да, возможно. Но, если брать пример с Лукашенко и поступать в направлении, как сейчас поступает он: в знак доброго отношения Беларусь открыла соседям безвиз. В перспективе дружеских отношений Президент поздравляет латвийцев с праздником. Его риторика и поступки транслируют мир. И никак иначе.
На выноску: «Искренне желаю латвийскому народу мира, перспектив и возможностей для укрепления государственности не ценой отношений со своими соседями», – добавил Президент. – «Добро пожаловать в Беларусь!»
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