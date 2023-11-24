Дзиодзина: «Многополярный мир – это значит уметь говорить, уважать, договариваться»

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

23 ноября во Дворце Независимости состоялась встреча стран, входящих в состав Организации Договора о коллективной безопасности. Одной из первичных тем, обсуждаемых в ходе саммита, стал вопрос качества отношений среди участников стран Содружества.

Мировая геополитика представляет собой организм с весьма характерной системой связей. И если локально что-то болит, оно способно влиять на общее. И чем больше система волнуется, тем сильнее волнует и всех вокруг: страны, объединения, народы, содружества.

«Нас уже закрутил вихрь смены эпох!», – резюмировал временной контекст белорусский лидер. Система снова вот-вот перестроится, закономерным образом обновятся связи и отношения между странами. Но каким будет их качество, решится на личностно-человеческом уровне.

Алена Дзиодзина:

Разрушение прежней однополярной системы Президент сравнил с вихрем смены эпох, и его неизбежный контекст бросает нам вызов. Ситуация предъявляет набор подзадач. Пусть непростых, но решаемых.

Многополярный мир – это значит уметь говорить, уважать, договариваться. В сравнении с так называемой коллективной монополярностью это иное качество. Такой формат отношений даже звучит абсурдно, что не мешало политикам Штатов его выстраивать.

Многополярная философия зародилась альтернативой. При нормальном желании и других государств быть в отношениях стран полноправной личностью. Это если сказать языком психологии.

«Западные политики не хотят уступать своих позиций, игнорируя неумолимый ход истории, который, как известно, остановить невозможно. Под лозунгом «порядка, основанного на правилах», подменяющего международное право, Запад все чаще пытается подмять под себя весь мир. В ход идут все известные грязные меры: от санкций, шантажа до разжигания межэтнических конфликтов», – подчеркнул Президент в ходе саммита.