«Белтехосмотр»: наличие зимних шин будет проверять не только ГАИ

«Белтехосмотр» напоминает: обращать внимание на то, какие шины установлены на колесах автомобилей, будет не только ГАИ. Работники диагностических станций при допуске к дорожному движению тоже проверят выполнение правил, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

А штрафовать за летнюю резину с начала зимы будет Госавтоинспекция. Размер взыскания – 37 рублей, это базовая величина. За повторное такое нарушение в течение года грозит штраф до 185 рублей.

До наступления календарной весны в сложных погодных условиях эксплуатация летних шин становится опасной, поскольку сцепление с дорогой снижается.