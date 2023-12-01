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«Белтехосмотр»: наличие зимних шин будет проверять не только ГАИ

01 декабря 2023 06:15
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«Белтехосмотр» напоминает: обращать внимание на то, какие шины установлены на колесах автомобилей, будет не только ГАИ. Работники диагностических станций при допуске к дорожному движению тоже проверят выполнение правил, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

«Белтехосмотр»: наличие зимних шин будет проверять не только ГАИ-1

А штрафовать за летнюю резину с начала зимы будет Госавтоинспекция. Размер взыскания – 37 рублей, это базовая величина. За повторное такое нарушение в течение года грозит штраф до 185 рублей.

До наступления календарной весны в сложных погодных условиях эксплуатация летних шин становится опасной, поскольку сцепление с дорогой снижается.

# Дорожное движение # общество # Фотофакт

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