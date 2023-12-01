Прямой эфир

Вячеслав Данилович: история – это обоюдоострое оружие, которое активно используется в гибридных войнах

01 декабря 2023 06:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

История лежит в основе всего. Ценностные ориентиры консолидации общества Беларуси и России обсудили в Минске на международной научно-практической конференции, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

Вячеслав Данилович: история – это обоюдоострое оружие, которое активно используется в гибридных войнах-1

Ее участниками стали представители госорганов, организаций, преподаватели, аспиранты, магистранты и студенты. Обсудили роль исторической памяти в формировании ценностей современного общества и ее сохранение, взаимодействие Беларуси и России в противодействии фальсификации исторической памяти.

Вячеслав Данилович: история – это обоюдоострое оружие, которое активно используется в гибридных войнах-4

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:
Совсем недавно, 15 ноября, состоялось первое заседание Экспертно-консультационного российско-белорусского совета по истории. В рамках принятой этим советом резолюции сегодняшний научный наш форум проводится, потому что история лежит в основе всего. К сожалению, история – это обоюдоострое оружие, которое активно используется в современных информационных и гибридных войнах. Поэтому мы должны сделать все максимально возможное, чтобы предотвратить искажение и фальсификацию исторической памяти наших народов.

Вячеслав Данилович: история – это обоюдоострое оружие, которое активно используется в гибридных войнах-7

Несмотря на развернутую гибридную войну и санкционное давление, Союзное государство остается в авангарде интеграционных процессов на постсоветском пространстве, оно строится на взаимном уважении суверенитета.

# Беларусь-Россия # общество # Вячеслав Данилович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Не надо сдавать ЦТ. Гродненские школьники узнали преимущества целевой подготовки в аграрных вузах
01 декабря 2023 06:41

Не надо сдавать ЦТ. Гродненские школьники узнали преимущества целевой подготовки в аграрных вузах

«Белтехосмотр»: наличие зимних шин будет проверять не только ГАИ
01 декабря 2023 06:15

«Белтехосмотр»: наличие зимних шин будет проверять не только ГАИ

«Давали деньги на строительство храма». Как мошенники собирают деньги на благотворительность?
30 ноября 2023 20:29

«Давали деньги на строительство храма». Как мошенники собирают деньги на благотворительность?