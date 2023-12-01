Вячеслав Данилович: история – это обоюдоострое оружие, которое активно используется в гибридных войнах

История лежит в основе всего. Ценностные ориентиры консолидации общества Беларуси и России обсудили в Минске на международной научно-практической конференции, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

Ее участниками стали представители госорганов, организаций, преподаватели, аспиранты, магистранты и студенты. Обсудили роль исторической памяти в формировании ценностей современного общества и ее сохранение, взаимодействие Беларуси и России в противодействии фальсификации исторической памяти.

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:

Совсем недавно, 15 ноября, состоялось первое заседание Экспертно-консультационного российско-белорусского совета по истории. В рамках принятой этим советом резолюции сегодняшний научный наш форум проводится, потому что история лежит в основе всего. К сожалению, история – это обоюдоострое оружие, которое активно используется в современных информационных и гибридных войнах. Поэтому мы должны сделать все максимально возможное, чтобы предотвратить искажение и фальсификацию исторической памяти наших народов.