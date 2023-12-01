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Не надо сдавать ЦТ. Гродненские школьники узнали преимущества целевой подготовки в аграрных вузах

01 декабря 2023 06:41
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Мотивированная молодежь в сельском хозяйстве – задача стратегическая. Растить таких работников надо со школьной скамьи – уверены в Гродненском аграрном университете. Там прошла ярмарка целевой подготовки для учеников выпускных классов, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

Не надо сдавать ЦТ. Гродненские школьники узнали преимущества целевой подготовки в аграрных вузах-1

Потенциальные абитуриенты ознакомились с деятельностью вуза, увидели, какие предлагаются возможности для приобретения практических навыков. Школьники смогли пообщаться с заказчиками кадров. Узнали о преимуществах целевой подготовки: есть право выбора будущего места работы и прохождения практики, не надо сдавать ЦТ, зачисление в вуз проходит по отдельному конкурсу, который, как правило, меньше.

Не надо сдавать ЦТ. Гродненские школьники узнали преимущества целевой подготовки в аграрных вузах-4

Плюс еще и финансовый – многие сельхозпредприятия производят доплаты к стипендиям для тех студентов, которые гарантированно придут к ним работать. Сегодня в отрасли наиболее востребованы агрономы, ветврачи и зоотехники.

# Высшее образование в Беларуси # общество # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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