Не надо сдавать ЦТ. Гродненские школьники узнали преимущества целевой подготовки в аграрных вузах

Мотивированная молодежь в сельском хозяйстве – задача стратегическая. Растить таких работников надо со школьной скамьи – уверены в Гродненском аграрном университете. Там прошла ярмарка целевой подготовки для учеников выпускных классов, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

Потенциальные абитуриенты ознакомились с деятельностью вуза, увидели, какие предлагаются возможности для приобретения практических навыков. Школьники смогли пообщаться с заказчиками кадров. Узнали о преимуществах целевой подготовки: есть право выбора будущего места работы и прохождения практики, не надо сдавать ЦТ, зачисление в вуз проходит по отдельному конкурсу, который, как правило, меньше.