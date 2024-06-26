Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Не так давно стало известно, что осенью 2024 года в должность нового генерального секретаря НАТО вступает Марк Рютте. До своего назначения он 14 лет возглавлял правительство Нидерландов на посту премьер-министра страны. И этот бэкграунд зарубежные СМИ, союзники по Альянсу и пока еще «рабочий» генсекретарь Столтенберг ставят в биографии Рютте в качестве преимущества:

«Марк Рютте – очень сильный кандидат, имеющий большой опыт на посту премьер-министра. Он мой близкий друг и коллега», – охарактеризовал своего преемника Столтенберг. И подчеркнул, что появление Рютте на новой должности – это, скорее, хорошая новость, чем наоборот. Исходя из того, как подается новость в западных СМИ, действительно кажется, что новый генсекретарь – опытный лидер, который 14 лет был эффективным главной правительства и наверняка умеет решать как проблемы страны, так и внутри коллектива. Однако, если обратиться к конкретике, то четыре срока правления Рютте на родине охарактеризовались конфликтами из-за разницы взглядов по ключевым позициям: то между правительством Нидерландов и простыми голландцами, то внутри самого парламента. Их данный премьер сперва просмотрел, а потом был не в силах решить.

В итоге Рютте, как правило, распускал правительство, а потом создавал новые коалиции и возглавлял парламент своего государства заново. Так, погрузившись в конкретику «очень серьезного и большого опыта» Марта Рютте, становится понятно, что его бэкграунд и правда внушительный. Однако едва ли он про серьезность. И скорее говорит о том, что в качестве лидера Марк спасовал.