Дзиодзина: насколько назначение Рютте генсеком хорошо для НАТО, ещё под большим вопросом

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Не так давно стало известно, что осенью 2024 года в должность нового генерального секретаря НАТО вступает Марк Рютте. До своего назначения он 14 лет возглавлял правительство Нидерландов на посту премьер-министра страны. И этот бэкграунд зарубежные СМИ, союзники по Альянсу и пока еще «рабочий» генсекретарь Столтенберг ставят в биографии Рютте в качестве преимущества:
«Марк Рютте – очень сильный кандидат, имеющий большой опыт на посту премьер-министра. Он мой близкий друг и коллега», – охарактеризовал своего преемника Столтенберг. И подчеркнул, что появление Рютте на новой должности – это, скорее, хорошая новость, чем наоборот. Исходя из того, как подается новость в западных СМИ, действительно кажется, что новый генсекретарь – опытный лидер, который 14 лет был эффективным главной правительства и наверняка умеет решать как проблемы страны, так и внутри коллектива. Однако, если обратиться к конкретике, то четыре срока правления Рютте на родине охарактеризовались конфликтами из-за разницы взглядов по ключевым позициям: то между правительством Нидерландов и простыми голландцами, то внутри самого парламента. Их данный премьер сперва просмотрел, а потом был не в силах решить.
В итоге Рютте, как правило, распускал правительство, а потом создавал новые коалиции и возглавлял парламент своего государства заново. Так, погрузившись в конкретику «очень серьезного и большого опыта» Марта Рютте, становится понятно, что его бэкграунд и правда внушительный. Однако едва ли он про серьезность. И скорее говорит о том, что в качестве лидера Марк спасовал.
Алена Дзиодзина:
Аналогичным образом нарастают противоречия в НАТО. И если взглянуть за картинку созвучия стран-участников, мы обнаружим, что даже на почве выбора нового лидера разногласия развернулись нешуточные. И часть стран Альянса выбрало Рютте лишь потому, что их условия обещали выполнить.
Например, Словакия взамен запросила помощь с обеспечением ПВО, поскольку их личный военный ресурс уже вывезли в Украину. Голос Венгрии стоил новому лидеру письменных гарантий, что разрешали бы их стране не подкреплять военный конфликт в Украине завозом оружия или финансово. А Турция попросила поддержки Альянса в принципиальных политических вопросах для Анкары.
Иначе говоря, часть голосов Марку Рютте удалось заполучить не потому, что его отметили в качестве лидера, а за счет выгодных обещаний странам Альянса. А если подводить общий итог, то сам процесс выборов того, кто бы возглавил НАТО, проявил две ключевые проблемы Альянса: миф о согласии стран-участников сильно преувеличен и на военный конфликт в Украине те смотрят по-разному, в то время как новый генсекретарь решать разногласия не умеет. Так что, насколько его назначение хорошо для НАТО, – это еще под большим вопросом.
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