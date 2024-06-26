50 лет назад Минску присвоено звание «Город-герой»

Знаковая дата в истории нашей столицы. В этот день, 26 июня 1974-го, накануне 30-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков, Минску присвоено звание «Город-герой», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это стало признанием вклада минских подпольщиков в дело общей Победы. За 1 100 дней оккупации они провели 1,5 тысячи диверсий. Яркие напоминания о мужестве и героизме, проявленные в борьбе с гитлеровскими оккупантами, – 45-метровая стела «Город-герой», возведенная на проспекте Победителей, «Курган Славы», расположенный на подъезде к Минску, монумент на площади Победы.