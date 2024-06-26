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50 лет назад Минску присвоено звание «Город-герой»

26 июня 2024 06:54
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Знаковая дата в истории нашей столицы. В этот день, 26 июня 1974-го, накануне 30-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков, Минску присвоено звание «Город-герой», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

50 лет назад Минску присвоено звание «Город-герой»-1

Это стало признанием вклада минских подпольщиков в дело общей Победы. За 1 100 дней оккупации они провели 1,5 тысячи диверсий. Яркие напоминания о мужестве и героизме, проявленные в борьбе с гитлеровскими оккупантами, – 45-метровая стела «Город-герой», возведенная на проспекте Победителей, «Курган Славы», расположенный на подъезде к Минску, монумент на площади Победы.

50 лет назад Минску присвоено звание «Город-герой»-4

Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны хранит память о бессмертном подвиге нашего народа. 50 лет назад указом Президиума Верховного Совета СССР Минску было присвоено почетное звание с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». К знаковой дате сегодня в столице пройдет ряд торжественных мероприятий.

# Великая Отечественная война # общество

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