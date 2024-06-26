Молодёжный профсоюзный образовательный форум «ТЕМП» проходит в Беларуси

Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Мы с большим удовольствием показываем страну, показываем наши предприятия, показываем работу первичных организаций. Показываем организацию в целом профсоюзного движения, рассказываем то, как мы сегодня трудимся по профсоюзной линии. Это очень интересный опыт. В то же время наши коллеги с большим удовольствием рассказывают нам о своем опыте. Прекрасная площадка для изучения опыта друг друга.