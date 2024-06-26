Молодёжный профсоюзный образовательный форум «ТЕМП» проходит в Беларуси

Трудом едина молодежь профсоюзов! В Беларуси проходит молодежный форум «ТЕМП». Проект собрал представителей 11 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Трудом едина молодежь профсоюзов! В Беларуси проходит молодежный форум «ТЕМП». Проект собрал представителей 11 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В программе тренинги, диалоговые площадки, мастер-классы, встречи с общественными деятелями. Также активисты познакомятся с достижениями и традициями нашей страны. Форум способствует укреплению связей и позволяет обменяться опытом.
Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Мы с большим удовольствием показываем страну, показываем наши предприятия, показываем работу первичных организаций. Показываем организацию в целом профсоюзного движения, рассказываем то, как мы сегодня трудимся по профсоюзной линии. Это очень интересный опыт. В то же время наши коллеги с большим удовольствием рассказывают нам о своем опыте. Прекрасная площадка для изучения опыта друг друга.
Накануне гости посетили мемориальный комплекс «Хатынь». Еще будет знакомство с Брестской крепостью. Так чтится память и отдается дань уважения ко всем тем, кто приближал нашу общую Победу.