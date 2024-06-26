Витебск празднует 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков

80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков 26 июня празднует Витебск. Советские войска взяли крупнейший оплот немецкой группы армий «Центр» через трое суток с начала белорусской стратегической наступательной операции «Багратион», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

26 июня 1944-го в город, превращенный оккупантами в крепость, прорвались герои-освободители. Встречать их на улицы вышли всего 118 жителей из 180 тысяч довоенного населения. Фронт на подступах к Витебску стоял мучительно долгие девять месяцев. В ходе боев за его освобождение были окружены и уничтожены пять немецких дивизий. Вся военная история сегодня запечатлена в уникальной выставке, открытой накануне юбилея освобождения. Здесь редкие фото довоенного, оккупированного и освобожденного Витебска.

Сегодня в 11 часов на площади Победы состоится митинг, к мемориальному комплексу будут возложены цветы и венки. Вечером – концерт-память, небо раскрасят залпы праздничного салюта.