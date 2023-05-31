Дзиодзина: «Наш Президент всё ещё Лукашенко». Почему мятежи в Беларуси заканчиваются не в пользу оппозиции?
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Недавно польский отставной генерал Вальдемар Скшипчак сделал несколько важных заявлений о Беларуси. «В случае успеха украинского контрнаступления те вооруженные белорусы, которые входят в состав военного потенциала украинской армии, не сложат оружие. Они поедут в Беларусь. Я надеюсь, это вызовет там восстание», – заявил бывший командующий сухопутных войск. И чуть позже дополнил, что якобы Польша должна «готовиться не проспать момент».
Учитывая все нюансы по заявлению экс-генерала, становится ясно, что Вальдемар Скшипчак имеет в виду: по ту сторону враг, как и прежде, не дремлет. А идеи дестабилизировать нашу мирную жизнь в ближайшее время не будут оставлены.
Абсолютно любое восстание предполагает не только внешнее подкрепление, но и прежде всего воздействие на общественность изнутри. В своих заявлениях отставной генерал говорит о военной поддержке. Но одновременно все его слова означают для нас перспективу информационно-психологического давления. Неминуемо. Ведь любое восстание зиждется в недовольстве! Поэтому ожидаемо нас по-всякому будут вскручивать.
Алена Дзиодзина:
Наблюдая теперь за процессами в социальном обществе, можно уже выделять такие тенденции. Способы «разбрасывать камни» напоминают те, что пытались применять в Беларуси в 2020-м. Но в этот раз основное отличие и опасность в том, что методы воздействия обещают стать более хитрыми.
Однако пока они в Польше к чему-то готовятся, важно и нам научиться распознавать проявления способов их влияния. В этот раз они будут 2.0. Ведь набор более явных методов не оправдал чужих ожиданий еще тогда. Беларусь, как и прежде, стоит. Да и наш Президент все еще Лукашенко. К счастью для нас. И к несчастью для них.
Но, как говорит Президент, пока расслабляться нам рано. И с учетом последних заявлений из Польши к перспективе возможных атак лучше бы подготовиться. Просто на всякий случай. Заранее. Ведь узнаваемый способ воздействия обычно теряет эффект. И никакие попытки эмоционально закручивать вновь не дадут врагам результатов, на которые те рассчитывают.
Алена Дзиодзина:
Возвращаясь к тому, что любой мятеж и восстание должно обладать ядром недовольства, его изначально нужно вложить. Это, как правило, достигается критикой.
Ожидаемо, что чем ближе Беларусь продвигается к выборам, тем больше в страну будут вбрасывать поводов для тревог. В этот раз, возможно, неявно, когда под предлогом якобы беспокойства за власть пытаются обесценить ее сторонников. В информационном пространстве это, как правило, те, кто влияет на мнение: авторитетные люди из социального общества, наиболее правдивые и любимые нами журналисты, добросовестные руководители и достойные люди на должности.
И если устами врага критика в сторону этих людей уже прозвучит нелепо, то уста псевдосторонников рождают в нас диссонанс, когда атакуют лимит доверия к очень конкретным личностям, к кому его сохранить наиболее важно.
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