Дзиодзина: «Наш Президент всё ещё Лукашенко». Почему мятежи в Беларуси заканчиваются не в пользу оппозиции?

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально. Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики. Алена Дзиодзина, психолог:

Недавно польский отставной генерал Вальдемар Скшипчак сделал несколько важных заявлений о Беларуси. «В случае успеха украинского контрнаступления те вооруженные белорусы, которые входят в состав военного потенциала украинской армии, не сложат оружие. Они поедут в Беларусь. Я надеюсь, это вызовет там восстание», – заявил бывший командующий сухопутных войск. И чуть позже дополнил, что якобы Польша должна «готовиться не проспать момент». Учитывая все нюансы по заявлению экс-генерала, становится ясно, что Вальдемар Скшипчак имеет в виду: по ту сторону враг, как и прежде, не дремлет. А идеи дестабилизировать нашу мирную жизнь в ближайшее время не будут оставлены. Абсолютно любое восстание предполагает не только внешнее подкрепление, но и прежде всего воздействие на общественность изнутри. В своих заявлениях отставной генерал говорит о военной поддержке. Но одновременно все его слова означают для нас перспективу информационно-психологического давления. Неминуемо. Ведь любое восстание зиждется в недовольстве! Поэтому ожидаемо нас по-всякому будут вскручивать.

Алена Дзиодзина:

Наблюдая теперь за процессами в социальном обществе, можно уже выделять такие тенденции. Способы «разбрасывать камни» напоминают те, что пытались применять в Беларуси в 2020-м. Но в этот раз основное отличие и опасность в том, что методы воздействия обещают стать более хитрыми. Однако пока они в Польше к чему-то готовятся, важно и нам научиться распознавать проявления способов их влияния. В этот раз они будут 2.0. Ведь набор более явных методов не оправдал чужих ожиданий еще тогда. Беларусь, как и прежде, стоит. Да и наш Президент все еще Лукашенко. К счастью для нас. И к несчастью для них. Но, как говорит Президент, пока расслабляться нам рано. И с учетом последних заявлений из Польши к перспективе возможных атак лучше бы подготовиться. Просто на всякий случай. Заранее. Ведь узнаваемый способ воздействия обычно теряет эффект. И никакие попытки эмоционально закручивать вновь не дадут врагам результатов, на которые те рассчитывают.