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Лукашенко поздравил командование, личный состав, ветеранов ОСАМ с 30-летием со дня образования

31 мая 2023 07:42
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Новости Беларуси. 30-летие со дня образования отмечает 31 мая Отдельная служба активных мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это спецподразделение пограничных войск специализируется на борьбе с террористической деятельностью и успешно выполняет возложенные на него задачи.  

Командование, личный состав и ветеранов ОСАМ с праздником поздравил Александр Лукашенко.  

Лукашенко поздравил командование, личный состав, ветеранов ОСАМ с 30-летием со дня образования-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
За эти годы ОСАМ накоплен бесценный опыт в борьбе с незаконной миграцией, контрабандой и другими преступными проявлениями, угрожающими суверенитету и национальной безопасности Республики Беларусь. При этом ваш ратный труд заслуживает самой высокой оценки. Охраняя священные рубежи нашей Родины, личный состав службы всегда демонстрирует безупречную выучку, надежность, стойкость и решительность, является примером высокого профессионализма и истинного патриотизма.  

# Праздничные даты # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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