Лукашенко поздравил командование, личный состав, ветеранов ОСАМ с 30-летием со дня образования

Новости Беларуси. 30-летие со дня образования отмечает 31 мая Отдельная служба активных мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это спецподразделение пограничных войск специализируется на борьбе с террористической деятельностью и успешно выполняет возложенные на него задачи.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

За эти годы ОСАМ накоплен бесценный опыт в борьбе с незаконной миграцией, контрабандой и другими преступными проявлениями, угрожающими суверенитету и национальной безопасности Республики Беларусь. При этом ваш ратный труд заслуживает самой высокой оценки. Охраняя священные рубежи нашей Родины, личный состав службы всегда демонстрирует безупречную выучку, надежность, стойкость и решительность, является примером высокого профессионализма и истинного патриотизма.