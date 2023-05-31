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В Минобразования начинаются плановые приёмы граждан по вопросам ЦЭ

31 мая 2023 06:35
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Новости Беларуси. Решить вопрос лично. В Министерстве образования 31 мая начинаются плановые приемы, во время которых можно решить возникшие во время централизованного экзамена ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Минобразования начинаются плановые приёмы граждан по вопросам ЦЭ-1

Каждый, кто ранее обратился в Министерство или Республиканский институт контроля знаний письменно или посредством электронных сервисов, будет персонально приглашен на личный прием к специалистам. Разъяснения призваны решить любой вопрос цивилизованно и в правовом поле. Продолжится и доскональная проверка выполненной Институтом контроля знаний работы.  

# ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси # общество # Фотофакт

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