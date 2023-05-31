В Минобразования начинаются плановые приёмы граждан по вопросам ЦЭ

Новости Беларуси. Решить вопрос лично. В Министерстве образования 31 мая начинаются плановые приемы, во время которых можно решить возникшие во время централизованного экзамена ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый, кто ранее обратился в Министерство или Республиканский институт контроля знаний письменно или посредством электронных сервисов, будет персонально приглашен на личный прием к специалистам. Разъяснения призваны решить любой вопрос цивилизованно и в правовом поле. Продолжится и доскональная проверка выполненной Институтом контроля знаний работы.