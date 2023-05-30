Беларусь улучшит отношения с Пакистаном. Каким образом это будет происходить?

Не просто товарный обмен, а кооперационные проекты. Беларусь готова к честному и открытому диалогу с пакистанским бизнесом во всех сферах без исключения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси по итогам переговоров с главой внешнеполитического ведомства Пакистана.

Стороны обсуждают создание сборочных производств тракторов и электротранспорта. Белорусский бизнес заинтересован в поставках техники, фармацевтики и продукции деревообработки. При этом в нашей стране пользуется спросом пакистанский текстиль, рис, фрукты, медицинские инструменты, кожгалантерея и спортивный инвентарь. Несмотря на введение западных санкций, экономика Беларуси продолжает развиваться. У нас появилось много новых друзей и союзников, потому что большинство стран выступают за многополярный мир. Глава внешнеполитического ведомства Беларуси отметил, что санкции против нашей страны должны быть отменены как нарушающие Устав ООН.