«Страна не стоит на месте». Новации избирательного законодательства обсудили в Минске

Центральная избирательная комиссия разрабатывает меры, направленные на обеспечение электорального суверенитета во время предстоящих избирательных кампаний. Об этом на встрече с политическими партиями и общественными объединениями заявил глава ЦИК Игорь Карпенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За круглым столом обсудили новации избирательного законодательства, поговорили об особенностях проведения выборов депутатов в единый день голосования и выборов делегатов Всебелорусского народного собрания. Политические партии и общественные объединения принимают самое непосредственное участие в электоральной кампании. Они могут выдвигать своих представителей в составы избирательных комиссий, работать в составе инициативных групп по сбору подписей граждан, проводить агитацию, массовые мероприятия, а также встречи с избирателями.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Партийная программа должна быть адаптирована и к реальным условиям жизнедеятельности того региона, если мы говорим об избрании депутатов местных Советов. Если мы говорим о депутатах парламента, здесь тоже надо посмотреть с точки зрения видения партий тех актуальных законодательных актов, которые должны быть приняты в стране. Ведь страна не стоит на месте, мы развиваемся, в том числе и правовая система.

Олег Романов, председатель белорусской партии «Белая Русь»:

Я вижу в сегодняшней встрече как минимум два смысла. Первый – это действительно разъяснительная работа, доведение позиции ЦИК до политических партий, общественных объединений. Мы нацелены – и это само собой разумеется – что работаем в правовом поле и действуем исключительно на основе избирательного законодательства Республики Беларусь. Второй смысл – демонстрация единства и его укрепление.