Рейсы «Белавиа» из Москвы могут задерживаться из-за снегопада

Расписание рейсов «Белавиа» в Москве может изменяться из-за погодных условий. Российскую столицу накрыл снегопад, в результате чего задерживаются вылеты лайнеров более полусотни авиакомпаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наши воздушные суда согласно расписанию отправились в аэропорты Внуково, Шереметьево, Домодедово. А вот обратно могут вылететь с опозданием. Ожидается, что утренний рейс из Внуково вернется в Минск с получасовой задержкой. В «Белавиа» рекомендуют пассажирам следить за расписанием на сайтах авиакомпании и аэропортов.