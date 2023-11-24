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Рейсы «Белавиа» из Москвы могут задерживаться из-за снегопада

24 ноября 2023 10:28
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Расписание рейсов «Белавиа» в Москве может изменяться из-за погодных условий. Российскую столицу накрыл снегопад, в результате чего задерживаются вылеты лайнеров более полусотни авиакомпаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рейсы «Белавиа» из Москвы могут задерживаться из-за снегопада-1

Наши воздушные суда согласно расписанию отправились в аэропорты Внуково, Шереметьево, Домодедово. А вот обратно могут вылететь с опозданием. Ожидается, что утренний рейс из Внуково вернется в Минск с получасовой задержкой. В «Белавиа» рекомендуют пассажирам следить за расписанием на сайтах авиакомпании и аэропортов.

# Авиасообщение # общество # Фотофакт

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