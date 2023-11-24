Котлеты, шницели, шашлык – проблем с товаром нет. Магазины Белкоопсоюза продолжают радовать ценами

Белкоопсоюз продолжает развивать собственную торговую сеть. Глава государства не раз акцентировал внимание – ассортимент и обслуживание в сельских магазинах не должны отличаться от городских. Ведь работа этих объектов зачастую единственная возможность для местных жителей приобрести необходимые продукты. Сегодня без внимания кооператоров не остается ни один населенный пункт страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хлеб тут свежий, вкусный. А чего вкусный? Потому что натуральный. Там усилители вкуса, а тут наши выпекают. Сильно вкусно все.

О качестве россонской выпечки знают даже приезжие. Местные спешат за свежим хлебом на натуральной закваске и другими продуктами в торговые точки Белкоопсоюза. Их в горпоселке четыре. Магазин «PROЗапас» давно пришелся по вкусу пенсионерке Ольге Константиновне. И ассортимент, и экономия.

Ольга Батьянова, покупатель:

Вот глядите, там по 9 с копейками, тут 8. На рубль с копейками! Я там не додам, за крахмал. Хлеб этот вкусный, так я его и беру, молочко, сметана есть. И всегда свеженькое. В магазине «PROЗапас» проблем с товаром нет. К слову, почти вся представленная здесь продукция отечественная. Котлеты, шницели, шашлык, пельмени, рыбные консервы, минеральная вода – лишь малая часть того, что производят в самих Россонах. Свежие овощи и фрукты с белорусских грядок есть всегда, даже в межсезонье.

Очень удобный магазин, иду домой и всегда каждый день захожу. И по ценам приемлем, все как везде, очень удобно.

Частенько ходим, около дома расположенный, привыкли уже. Наш хлебозавод, вкусный хлеб, свежий, горячий, покупаем. Напитки ушачские берем, у меня дети пьют, они без добавок.

В магазине шаговой доступности полки не пустуют, ассортимент продуктов широкий. Если есть запрос на определенный товар, его закажут и привезут. Заявку можно оформить через продавца или контакт-центр Белкоопсоюза.

Ирина Кабанова, продавец магазина «PROЗапас»:

Из деревень приезжают автобусы, тоже люди заходят. Им удобно: не надо никуда бежать, пришли к нам, купили товар, сели на автобус и уехали. Россияне тоже приезжают часто к нам.

Потребительская кооперация остается ведущим торговым оператором в сельской местности и обслуживает более 20 тысяч населенных пунктов. К жителям самых отдаленных деревень регулярно приезжают 546 автолавок. В деревнях с населением менее 200 человек работает более тысячи торговых объектов. Это притом, что по социальным стандартам в такой местности стационарный магазин не обязателен.