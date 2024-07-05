Дзиодзина: Лукашенко зарекомендовал Беларусь в соответствии с главным принципом ШОС – человеколюбием

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
С наступлением лета начинается массовый сезон отпусков. И возможность перевести дух перед тем, как снова серьезно возобновить работу, – это поистине очень здорово. Несмотря на это, в числе окружающих нас всегда будут те, кто посетует, что провел свое время не так, как хотелось бы. Или расстроится, что «попал на осенний сентябрь». И неизбежно кто-нибудь позавидует, что его сосед отдыхал интереснее.
Но если быть честными до конца в своих оценках мира в сравнении, есть род занятий и фронт работ, где никаких отпусков не бывает. Ни выходных, ни больничных, а, возможно, лишь редкие вечера для себя. К примеру, один день из жизни Президента страны может предполагать участие в торжественной части парада и обращение к своему народу в память об исторически важном событии для государства. А спустя несколько часов – череду деловых встреч в другой точке земного шара и общение с журналистами: комментарии, интервью или пресс-конференция по итогам визита.
Иначе говоря, одна только заметная часть президентского дня так насыщена, что интенсивность событий превосходит даже динамику времени. Но здесь стоит еще подчеркнуть, что наверняка есть та часть незаметных чужому глазу работ, в которые погружен глава государства при выключении камер.
Так, на днях Беларусь праздновала День Независимости, где Александр Лукашенко традиционно поздравил народ с юбилейной датой обретения этой экзистенциальной данности, которую и на сегодня сохранить непросто. Особенно, в одиночку. С учетом того, что давление недругов «коллективное».
Алена Дзиодзина:
После торжественной части национального праздника глава государства отправился в Казахстан по случаю еще одного знаменательного события в истории Беларуси – принятия нашей страны в организацию ШОС. Событие уникально еще и тем, что Беларусь является первой неазиатской страной-участником, что вроде как выделяет ее на фоне других.
Но парадигма, когда бы разница была способна разъединять и отталкивать, здесь не действует. И нашу страну в объединение приняли с явной теплотой отношения к Президенту, который приехал. Помимо того, что новый статус Беларуси в Организации открывает новые перспективы и расширяет возможности совместно развивать экономику, здравоохранение, обеспечение безопасности, на уровне психологии это тоже статус. Но с позиции восприятия. И то, что азиатские страны приняли нас в союз, означает доверие восточного блока стран.
«Многие белорусские предложения, высказанные на площадке Организации за эти годы, уже получили поддержку», – сказал наш Президент в общении с журналистами Казахстана.
Это говорит о лимите доверия не с пустого места. Ведь, если обернуться на историю отношений с организацией ШОС, то доверие к нашей стране формировалось и закреплялось годами в процессе взаимодействия и сотрудничества. Все эти годы Беларусь представлял глава государства, зарекомендовав нашу страну в качестве надежного партнера и порядочного союзника. И что немаловажно, в соответствии с главным принципом организации ШОС – человеколюбием.
Читайте также:
Алена Дзиодзина: «Политика реальных и настоящих дел созидает»
Дзиодзина: указ Лукашенко для пенсионеров больше и глубже, чем деньги
Название никак не соответствует наполнению – Алена Дзиодзина о «мирном саммите» в Швейцарии