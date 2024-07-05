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Умная остановка появилась в Витебске накануне «Славянского базара»

05 июля 2024 09:23
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Получить информацию о движении городского транспорта, выбрать маршрут и быстро зарядить гаджет. В Витебске накануне «Славянского базара» появилась умная остановка, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Умная остановка появилась в Витебске накануне «Славянского базара»-1

Цифровая платформа «Мой город» объединяет самые популярные городские сервисы, навигатор поможет лучше узнать регион и станет настоящим виртуальным гидом.

Умная остановка появилась в Витебске накануне «Славянского базара»-4

Кирилл Минченко, заместитель директора по техническим вопросам Витебского филиала предприятия по оказанию услуг электросвязи:
Есть возможность посмотреть работу различных заведений, записаться на прием в учреждения здравоохранения, образования и так далее. Посмотреть расписание аптек, банков, забронировать столик в кафе.

Умная остановка появилась в Витебске накануне «Славянского базара»-7

Не нужны какие-то гаджеты, чтобы смотреть, можно использовать экраны, где видно подробное время, какие есть маршруты в городе, можно увидеть полезные акции и скидки, чтобы знать, куда можно сходить.

Умная остановка появилась в Витебске накануне «Славянского базара»-10

На «Славянский базар» Витебск в 2024 году приглашает в 33-й раз, чтобы окунуться в неповторимую, уникальную фестивальную атмосферу и получить незабываемые эмоции и яркие впечатления. Начало праздника уже на следующей неделе.

# Фестиваль # общество

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