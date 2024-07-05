Умная остановка появилась в Витебске накануне «Славянского базара»

Получить информацию о движении городского транспорта, выбрать маршрут и быстро зарядить гаджет. В Витебске накануне «Славянского базара» появилась умная остановка, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цифровая платформа «Мой город» объединяет самые популярные городские сервисы, навигатор поможет лучше узнать регион и станет настоящим виртуальным гидом.

Кирилл Минченко, заместитель директора по техническим вопросам Витебского филиала предприятия по оказанию услуг электросвязи:

Есть возможность посмотреть работу различных заведений, записаться на прием в учреждения здравоохранения, образования и так далее. Посмотреть расписание аптек, банков, забронировать столик в кафе.

Не нужны какие-то гаджеты, чтобы смотреть, можно использовать экраны, где видно подробное время, какие есть маршруты в городе, можно увидеть полезные акции и скидки, чтобы знать, куда можно сходить.