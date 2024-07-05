Рыженков: в ближайшие 5 месяцев состоится встреча на высшем уровне Беларуси и Пакистана

Экспертное сообщество высоко оценивает потенциальный вклад Беларуси в развитие Шанхайской организации сотрудничества. Прошедший в Астане саммит объединения стал по истине историческим для нашей страны. Лидеры стран-участниц приняли решение о завершении процедуры вступления Беларуси в Организацию в качестве полноправного члена, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не менее важны и двусторонние встречи, которые Александр Лукашенко провел на площадке форума в Астане. Те, что попали в объективы – с председателем КНР, коллегой из Турции и представителями Пакистана и ООН, – лишь вершина айсберга.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

Было очень много таких мероприятий, неофициального характера, «на ногах» встречи практически с руководителями всех делегаций. Вы знаете, с Владимиром Владимиров Путиным, по-моему, даже три раза встречи были, если не больше. Конечно, это позволило нам обсудить на самом высоком уровне с многими лидерами государств вопросы развития двусторонних отношений, найти развязки и наметить планы их дальнейшего развития. Например, на встрече с лидером Пакистана полностью наметили на ближайшие пять месяцев план действий, который должен завершиться встречей на высшем уровне и подписанием дорожной карты нашего сотрудничества.

Вершиной политических встреч на полях саммита Максим Рыженков назвал переговоры главы нашего государства с председателем Китайской Народной Республики. Уже сегодня руководитель внешнеполитического ведомства Беларуси направился в Пекин. Рабочая программа обширная: встречи с представителями Китая, а также руководством агентства по развитию, которое занимается реализацией проектов за рубежом. Будут закреплены договоренности о выделении КНР гранта суммой 100 миллионов юаней для реализации социальных проектов в нашей стране.