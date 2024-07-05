Роман Головченко провёл селектор по АПК и продбезопасности

Вопросы работы агропромышленного комплекса и продовольственной безопасности на контроле правительства. О видах на урожай, состоянии дел в отрасли, работе в полях говорили 5 июля на селекторном совещании во главе с премьер-министром, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2024 году урожай ожидается выше 2023-го, сейчас главное не допустить его потерь, отметил Роман Головченко.

Глава государства ставил перед аграриями конкретную цель: обеспечить прирост сельхозпроизводства не менее чем на 6-7 % к уровню 2023 года. Чтобы добиться таких результатов, прибавить необходимо сразу по нескольким позициям: запас зерна должен достичь не менее 9 миллионов 900 тысяч тонн, а рапса – более миллиона тонн. Кроме того, следует нарастить производство сахарной свеклы, картофеля и овощей. Будущий урожай в полях уже сформирован неплохо. А аграрии прилагают все усилия, чтобы провести работы в срок и в полном объеме.

Анатолий Линевич, министр сельского хозяйства Беларуси:

Брестчина уже завершает уборку озимого ячменя, но и остальные области уже включились в уборку ранних зерновых, это у нас, опять же, озимый ячмень. Приступили уже к уборке озимого рапса практически все области. Поэтому уборочная началась вовремя, в сроки, как положено. Тысячники есть и будут. И надеюсь, не только тысячники, но и пятитысячники.

Свою лепту в обеспечение продовольственной безопасности вносят и машиностроители. Министерства сельского хозяйства и промышленности работают в тесной связке. Парк техники белорусских аграриев более чем на 90 % состоит из отечественных машин.