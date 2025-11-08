Прямой эфир

В Узденском районе проходят учебные сборы поисково-спасательных и кинологических отрядов

08 ноября 2025 13:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Действовать слажено и экстренно оказать помощь потерявшимся в лесу. Такие действия отрабатывают представители спасательных и кинологических отрядов. В Узденском районе проходят учебные сборы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Узденском районе проходят учебные сборы поисково-спасательных и кинологических отрядов-2

Участвуют более 150 человек. Также в помощь – около 20 собак. Учения проводят в третий раз. Однако, в этом году в новом формате. Спасателей и кинологов разделили на 8 групп. У каждой своя конкретная задача – определить местонахождение потерявшегося или произвести поиски человека. 

В Узденском районе проходят учебные сборы поисково-спасательных и кинологических отрядов-4

Кристина Крук, координатор поисково-спасательного отряда «Ангел»:
Первое международное учение такого масштаба, скажем так. До этого у нас были просто республиканские внутри нашей республики. Здесь уже к нам приезжают с других стран. Естественно, мы делимся, обмениваемся опытом. Показываем свой уровень, скажем так, мастерства.

В Узденском районе проходят учебные сборы поисково-спасательных и кинологических отрядов-6

Алексей Греков, представитель поисково-спасательного отряда «Сальвар» (Россия):
Нам интересно посмотреть, как работают другие отряды, сравнить какие-то действия именно в поисково-спасательных работах, в подготовке к поисково-спасательным работам, то есть от и до. Потому что принцип у нас у всех одинаковый, но есть какие-то моменты, детали, которые разные отряды делают по-разному. 

Отметим, в поисково-спасательные отряды Беларуси на постоянной основе поступают сообщения о пропаже людей. Осенью это происходит практически ежедневно. Чаще всего разыскивают грибников и пожилых людей. 

Другие новости рубрики

Все новости
Уютные комнаты и яркие мастерские! Пансионат «Гармония» встречает гостей в новом корпусе
08 ноября 2025 13:36

Уютные комнаты и яркие мастерские! Пансионат «Гармония» встречает гостей в новом корпусе

КГК проводит инспекции животноводческих комплексов в Витебской области
08 ноября 2025 13:31

КГК проводит инспекции животноводческих комплексов в Витебской области

8 ноября музыкальный мир отмечает День пианиста. Поговорили о белорусской фортепианной школе
08 ноября 2025 12:57

8 ноября музыкальный мир отмечает День пианиста. Поговорили о белорусской фортепианной школе