В Узденском районе проходят учебные сборы поисково-спасательных и кинологических отрядов

Действовать слажено и экстренно оказать помощь потерявшимся в лесу. Такие действия отрабатывают представители спасательных и кинологических отрядов. В Узденском районе проходят учебные сборы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участвуют более 150 человек. Также в помощь – около 20 собак. Учения проводят в третий раз. Однако, в этом году в новом формате. Спасателей и кинологов разделили на 8 групп. У каждой своя конкретная задача – определить местонахождение потерявшегося или произвести поиски человека.

Кристина Крук, координатор поисково-спасательного отряда «Ангел»: П ервое международное учение такого масштаба, скажем так. До этого у нас были просто республиканские внутри нашей республики. Здесь уже к нам приезжают с других стран. Естественно, мы делимся, обмениваемся опытом. Показываем свой уровень, скажем так, мастерства.

Алексей Греков, представитель поисково-спасательного отряда «Сальвар» (Россия):

Нам интересно посмотреть, как работают другие отряды, сравнить какие-то действия именно в поисково-спасательных работах, в подготовке к поисково-спасательным работам, то есть от и до. Потому что принцип у нас у всех одинаковый, но есть какие-то моменты, детали, которые разные отряды делают по-разному.

Отметим, в поисково-спасательные отряды Беларуси на постоянной основе поступают сообщения о пропаже людей. Осенью это происходит практически ежедневно. Чаще всего разыскивают грибников и пожилых людей.