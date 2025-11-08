Власти Польши обязали заплатить налоги фермеров, раздававших овощи бесплатно

Попытка польских фермеров предотвратить потерю урожая, обернулась дополнительными финансовыми обязательствами. Аграрии отказались везти, выращенное на рынки из-за низких закупочных цен и начали раздавать фрукты и овощи безвозмездно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако Министерство финансов страны постановило, что фермеры должны заплатить налоги. Пусть и не получив выгоды на передачу товара. Ситуация обострилась из-за дешевой продукции из Украины. Местные аграрии в итоге оказались в «минусе».

Петр Ништор, журналист-расследователь (Польша):

У правительства Дональда Туска есть большая проблема – это финансовая дыра в госбюджете. В один день может произойти так, что нечем будет платить зарплаты и пенсии. Медицина уже страдает. Поэтому сейчас министр финансов должен найти эти деньги любой ценой. В том числе выжать максимум из и без того убыточных фермеров.

Министр сельского хозяйства Польши в ситуацию решил не вмешиваться. И оставил решение вопроса на откуп Минфину. Однако требования фермеров власти не слышат.