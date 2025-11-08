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Власти Польши обязали заплатить налоги фермеров, раздававших овощи бесплатно

08 ноября 2025 13:51
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Попытка польских фермеров предотвратить потерю урожая, обернулась дополнительными финансовыми обязательствами. Аграрии отказались везти, выращенное на рынки из-за низких закупочных цен и начали раздавать фрукты и овощи безвозмездно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти Польши обязали заплатить налоги фермеров, раздававших овощи бесплатно-2

Однако Министерство финансов страны постановило, что фермеры должны заплатить налоги. Пусть и не получив выгоды на передачу товара. Ситуация обострилась из-за дешевой продукции из Украины. Местные аграрии в итоге оказались в «минусе». 

Власти Польши обязали заплатить налоги фермеров, раздававших овощи бесплатно-4

Петр Ништор, журналист-расследователь (Польша):
У правительства Дональда Туска есть большая проблема – это финансовая дыра в госбюджете. В один день может произойти так, что нечем будет платить зарплаты и пенсии. Медицина уже страдает. Поэтому сейчас министр финансов должен найти эти деньги любой ценой. В том числе выжать максимум из и без того убыточных фермеров.

Министр сельского хозяйства Польши в ситуацию решил не вмешиваться. И оставил решение вопроса на откуп Минфину. Однако требования фермеров власти не слышат.

Власти Польши обязали заплатить налоги фермеров, раздававших овощи бесплатно-6

Анна Гембицкая, депутат Сейма Польши, представитель партии «Право и справедливость»: 
Бюджет сельского хозяйства Польши был запланирован на следующий год с дефицитом в 9 миллиардов злотых. Более того, даже на уровне ЕС Туск не имеет возможности получить поддержку для фермеров. С 2028 года все эти фонды Брюсселя для сельского хозяйства будут уменьшаться на полтора миллиарда евро ежегодно .

Напомним, польские поля сильно пострадали из-за непогоды нынешним летом. За испорченный урожай компенсации от государства фермеры практически не получили. А новые финансовые обязательства приведут аграриев к банкротству.

# Польша # Сельское хозяйство

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