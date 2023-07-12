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Беженцев в наручниках заставили перейти белорусскую границу со стороны Польши

12 июля 2023 06:44
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Для них не важны человеческие жизни. Зверства польских силовиков на границе с Беларусью продолжаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беженцев в наручниках заставили перейти белорусскую границу со стороны Польши-1

Очередные группы беженцев – в этом случае сразу две за сутки – они пытались вытеснить на нашу территорию. Перевозили в наручниках. Применяли слезоточивый газ.

Беженцев в наручниках заставили перейти белорусскую границу со стороны Польши-4

Преступная вседозволенность – результат циничного игнорирования Евросоюзом прав беженцев, подчеркивает Госпогранкомитет Беларуси. Вместо реакции международных организаций и якобы авторитетных правозащитных институтов на выталкивание людей через калитку для животных – тишина, которая ярко иллюстрирует их нравы, хваленые западно-европейские ценности.

# Беженцы # общество # Фотофакт

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