Беженцев в наручниках заставили перейти белорусскую границу со стороны Польши

Для них не важны человеческие жизни. Зверства польских силовиков на границе с Беларусью продолжаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очередные группы беженцев – в этом случае сразу две за сутки – они пытались вытеснить на нашу территорию. Перевозили в наручниках. Применяли слезоточивый газ.