Уютные комнаты и яркие мастерские! Пансионат «Гармония» встречает гостей в новом корпусе
Алина Трус, корреспондент:
Уютные комнаты и яркие мастерские. Здесь настоящее пространство для творчества. Минский городской социальный пансионат «Гармония» встречает гостей в новом корпусе.
Современно и технологично. В большом здании есть все необходимое для творчества, общения, досуга и реабилитации. Некоторые мастерские можно и вовсе перепутать с музеями.
Очень красиво, удобно, уютно, приятно. Мы занимаемся со студией «Надежда». Пишем понемногу картины. Это моя последняя картина. Образ девушки. Девушка из деревни.
А это «Уютный дом». Здесь царит тепло и спокойствие. Каждый может познакомиться с рукоделием и даже создать что-то свое. Например, сейчас мастерицы активно готовятся к зиме и предстоящим праздникам.
Елизавета Мартынова, руководитель творческой мастерской «Уютный дом» социального пансионата «Гармония»:
Добро пожаловать в «Уютный дом». Здесь у нас посетители занимаются вязанием крючком, спицами. Вяжем шапки, шарфики, носочки. И мы также занимаемся батиком, расписываем ткань. Мы все обставляли так, чтобы посетители смогли присесть в кресло, отдохнуть, насладиться погодой, в окошко посмотреть и почувствовать себя дома.
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