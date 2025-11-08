Уютные комнаты и яркие мастерские! Пансионат «Гармония» встречает гостей в новом корпусе

Алина Трус, корреспондент:

Уютные комнаты и яркие мастерские. Здесь настоящее пространство для творчества. Минский городской социальный пансионат «Гармония» встречает гостей в новом корпусе. Современно и технологично. В большом здании есть все необходимое для творчества, общения, досуга и реабилитации. Некоторые мастерские можно и вовсе перепутать с музеями.

Очень красиво, удобно, уютно, приятно. Мы занимаемся со студией «Надежда». Пишем понемногу картины. Это моя последняя картина. Образ девушки. Девушка из деревни.

А это «Уютный дом». Здесь царит тепло и спокойствие. Каждый может познакомиться с рукоделием и даже создать что-то свое. Например, сейчас мастерицы активно готовятся к зиме и предстоящим праздникам.