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Начинает работу горячая линия Комитета госконтроля по вопросам деятельности операторов почтовой связи

12 июля 2023 07:03
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Новости Беларуси. Если есть вопросы к оператору почтовой связи, озвучить их предлагает Комитет госконтроля. Сегодня, 12 июля, по короткому номеру 191 начинает работу горячая линия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Начинает работу горячая линия Комитета госконтроля по вопросам деятельности операторов почтовой связи-1

С 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 по пятницу, 14 июля, включительно можно сообщить о фактах некачественного оказания услуг, недостатках в работе объектов почтовой связи, в том числе в сельской местности, неудобный режим работы или его несоблюдение, отсутствие возможности снятия наличных, высокие тарифы. Работники контрольного ведомства готовы выслушать любые конструктивные предложения.

Информацию также можно отправить в чат-бот Telegram-канала Комитета госконтроля.
 

# Комитет госконтроля # общество # Фотофакт

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