Начинает работу горячая линия Комитета госконтроля по вопросам деятельности операторов почтовой связи

Новости Беларуси. Если есть вопросы к оператору почтовой связи, озвучить их предлагает Комитет госконтроля. Сегодня, 12 июля, по короткому номеру 191 начинает работу горячая линия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 по пятницу, 14 июля, включительно можно сообщить о фактах некачественного оказания услуг, недостатках в работе объектов почтовой связи, в том числе в сельской местности, неудобный режим работы или его несоблюдение, отсутствие возможности снятия наличных, высокие тарифы. Работники контрольного ведомства готовы выслушать любые конструктивные предложения.