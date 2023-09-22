Те, кто выбрал экотранспорт. Минчане присоединились к акции «Беларусь – за чистый воздух!»

Новости Беларуси. Минчане участвуют в акции «День без автомобиля». Это завершающий этап недели мобильности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для тех, кто сегодня, 22 сентября, выбрал экотранспорт, подготовили сюрпризы. Так, в нескольких районах столицы открылись энергетические точки, где можно бесплатно получить фрукты, сувениры и памятки. Акцию поддержали и шеринговые компании. Прокатиться на велосипеде или электросамокате, взятом на прокат, можно со скидкой.

Я периодически езжу на работу, сегодня хорошая погода, дождя нет, так что на велике можно ехать.

Постоянный спутник, катаюсь с детьми постоянно. По выходным стараемся выбираться куда-то в поездки. На работу езжу.

Акции надо проводить почаще, потому что люди привыкли к автомобилю и совсем забыли, что это достаточно вредоносное средство для города, особенно для большого. Поэтому иногда надо все-таки всем отказываться от автомобиля.

Игорь Капач, начальник отдела Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

С 16 по 22 сентября проходит неделя мобильности. Событие для столицы традиционное и проходит уже восьмой год подряд. В эту неделю жителям и гостям столицы напоминаем, как важно сокращать выбросы от мобильных источников в окружающую среду и выбирать альтернативные источники передвижения. В столице проходят различные акции, квесты для подрастающего поколения, велопробеги, тематические акции.