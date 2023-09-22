Зал книжных раритетов открыли для посетителей Витебской областной библиотеки

Новости Беларуси. От 15-килограммовой Библии до миниатюрных изданий. Зал книжных раритетов открыли в Витебской областной библиотеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьерная экспозиция собрала более сотни старинных экземпляров. Собрания Витебской епархии, произведения, изданные в Петербурге и Москве, которые говорят о тесных культурных связях Беларуси и России. Представлено также национальное сокровище, самое большое, красивое и дорогое белорусское издание XVI-XVIII веков – Брестская Библия.

Татьяна Иванова, доцент кафедры правоведения и социально-гуманитарных дисциплин Витебского филиала Международного университета «МИТСО»:

Самое главное, что эти редкие издания находятся не в запасниках библиотеки, они дошли до читателя. Мы можем лицезреть, наслаждаться высоким уровнем культуры в этих фолиантах, изданиях, представленных сегодня читателю. Наверное, связь эпох, культур ощущается очень сильно в такие моменты.