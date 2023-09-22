Новости Беларуси. Бесплатный проезд в общественном транспорте и велопробеги. Беларусь присоединяется ко Всемирному дню без автомобиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это кульминация недели мобильности и ее завершающий этап. Традиционная для Минска акция «На работу на велосипеде» проходит утром 22 сентября. Участники движения, использующие экологический транспорт, смогут угоститься фруктами и получить информационные материалы в специальных точках в четырех местах города.

По подсчетам специалистов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, благодаря мероприятиям акции «День без автомобиля» выбросы в атмосферу загрязняющих веществ по стране значительно сокращаются.