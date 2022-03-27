Дзиодзина: для Лукашенко все белорусы как дети. И нет ничего странного, что он предпочитает не ввязывать нас в военный конфликт

Война в Восточной Европе – стратегия глобалистской верхушки Запада. И сейчас только благодаря Президенту нашей страны не пылает весь континент. Беларусь стала замковым камнем, который не дает развязаться полномасштабной войне, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Именно поэтому Запад не оставляет попыток устроить в Беларуси мятеж и втянуть ее в бойню.

Алена Дзиодзина, психолог:

Любящий родитель никогда не бросит на копья родного ребенка и по возможности будет оберегать его от всего плохого, во что тот по незнанию может впутаться. Так же само будет поступать и лидер страны, который относится к своему народу как любящий отец. Такой президент по возможности попытается оградить страну и людей от бед, как это делают для родных и семьи.

Для Александра Лукашенко все белорусы как дети. И нет ничего странного в том, что он предпочитает не ввязывать нас в военный конфликт, когда этого можно не делать. Отеческую заботу ведь никто чем-то плохим не считает, верно? Смущает она только наших беглых, которые на словах как бы за мир и любовь. Но по сути хотят втянуть белорусов в условия, что принесут много человеческих жертв с нашей стороны. Жертв, которых может просто не быть и которых не будет при отеческой заботе нашего Президента. Жертв, которые неизбежны, окажись во главе белорусской семьи кто-то из наших побежавших. В данном случае разница в отношении к своему народу примерно такая же, как между любовью родного отца и безразличием озлобленной мачехи к чужим детям. Когда своих любят, их всегда берегут. Нелюбимых обычно не жалко.