Дзиодзина: для Лукашенко все белорусы как дети. И нет ничего странного, что он предпочитает не ввязывать нас в военный конфликт

Война в Восточной Европе – стратегия глобалистской верхушки Запада. И сейчас только благодаря Президенту нашей страны не пылает весь континент. Беларусь стала замковым камнем, который не дает развязаться полномасштабной войне, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Именно поэтому Запад не оставляет попыток устроить в Беларуси мятеж и втянуть ее в бойню.
Какими краплеными картами играют с нами шулеры от политики, разбираются Григорий Азаренок и Алена Дзиодзина. В эфире СТВ авторская рубрика «Паноптикум».
Алена Дзиодзина, психолог:
Любящий родитель никогда не бросит на копья родного ребенка и по возможности будет оберегать его от всего плохого, во что тот по незнанию может впутаться. Так же само будет поступать и лидер страны, который относится к своему народу как любящий отец. Такой президент по возможности попытается оградить страну и людей от бед, как это делают для родных и семьи.
Для Александра Лукашенко все белорусы как дети. И нет ничего странного в том, что он предпочитает не ввязывать нас в военный конфликт, когда этого можно не делать. Отеческую заботу ведь никто чем-то плохим не считает, верно? Смущает она только наших беглых, которые на словах как бы за мир и любовь. Но по сути хотят втянуть белорусов в условия, что принесут много человеческих жертв с нашей стороны. Жертв, которых может просто не быть и которых не будет при отеческой заботе нашего Президента. Жертв, которые неизбежны, окажись во главе белорусской семьи кто-то из наших побежавших. В данном случае разница в отношении к своему народу примерно такая же, как между любовью родного отца и безразличием озлобленной мачехи к чужим детям. Когда своих любят, их всегда берегут. Нелюбимых обычно не жалко.
Алена Дзиодзина:
Это очень показательная проверка на то, как на самом деле относятся к белорусам Президент Лукашенко и та компания говорящих голов, что желали бы власти над нашим народом. Помните, как в истории про двух женщин, которые делили ребенка? Не мать была готова рассечь его пополам ради своих интересов. Настоящая мама поступила так, чтобы сохранить дитя целым.
Как и любые дети, мы, белорусы, возможно, не всегда и подарки, но настоящий отец нас все равно бережет. Сбежавшие, наоборот, готовы принести белорусов в жертву, втягивая наших людей воевать в Украине, что при текущем положении дел означает умножение потерь, больше человеческой крови, больше погибших, больше масла в огонь, больше карт в руки западных игроков при попытках поделить мир. Не по любви к белорусам говорят эти люди. Это все, что нам сейчас про них нужно помнить и знать.
Азаренок: если бы не Президент, Беларусь бы просто растоптали, смели бы, уничтожили. Здесь были бы руины (подробнее тут).