2500 тонн в месяц. Директор «Завода газетной бумаги» о том, готовы ли возместить дефицит А4 на полках российских магазинов

Новости Беларуси. Проблемы пришли, что называется, откуда не ждали. В России всерьез обеспокоены, что вскоре элементарно не хватит бумаги, чтобы печатать наличные деньги. Уже наметился дефицит и подорожание товара, но все может быть, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Что же на рынке белорусского бумпрома? Доля импортного сырья у нас минимальная. Хотя еще пару лет назад ситуация была совершенно иной. Все изменила программа импортозамещения (кстати, инициатива Президента Лукашенко).

Константин Герцев, корреспондент:

Вот она – целлюлоза. Прямиком из Светлогорска. Здесь, на шкловской земле, с помощью белорусских рук и оборудования международного класса она найдет свое дальнейшее производственное предназначение.

Юрий Лука, директор предприятия «Завод газетной бумаги»:

Из этой целлюлозы мы производим бумагу офсетную и бумагу мешочную. Если раньше бумагу фактически никто в Республике Беларусь не производил, особенно я веду речь о мешочной бумаге, то сегодня фактически мы являемся тем предприятием, которое обеспечило импортозамещение. Сегодня, например, мы поставляем нашу бумагу большому количеству типографий в Республике Беларусь, на которой печатаются различные учебники, из офсетной бумаги производятся тетради.

Константин Герцев:

Бумажная промышленность всегда была в поле зрения руководства страны. В конце февраля 2020 года Президент Александр Лукашенко посетит шкловский «Завод газетной бумаги». Здесь он скажет, что свои интересы государство и народ должны защищать сами. Для предприятий это станет настоящим призывом к действиям. За два года объем экспорта увеличится с 20 до 36 миллионов долларов США, а чистая прибыль от реализации вырастет с 3 до 13 миллионов белорусских рублей. Возместить дефицит А4 на полках российских магазинов здесь готовы, тем более восточным соседям наша продукция знакома. Наступает горячая пора. Предложения сыпятся и из других стран постсоветского пространства: Казахстан, Узбекистан, Молдова. Уже сейчас линия работает на 100 % проектной мощности, а это 2 500 тонн бумаги в месяц.

Юрий Лука:

На сегодняшний момент мы могли бы продать этой продукции, наверное, процентов на 30-40 больше. Но, к сожалению, мы ограничены в производстве скоростью бумагоделательной машины, то есть мы не можем, к сожалению, больше произвести. Но должен отметить, что мы в этом направлении движемся, в какие-то определенные месяцы мы достигали результата по производству примерно 110 % или чуть больше – 115 % производства по отношению к проектной мощности. То есть выпуск продукции в месяц доходил до 2 700 тонн бумаги.