Были авторы и издатели из 13 стран. В Минске завершил работу масштабный книжный форум

Новости Беларуси. Минскую книжную выставку посетили более 45 тысяч человек. В столице закрылся масштабный форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он собрал авторов и издателей из 13 стран. Литературные новинки привезли Германия, Куба, Китай, Венесуэла, Узбекистан. Самую масштабную экспозицию представила Россия. 27 марта были награждены самые активные участники. Помимо главной темы (Года исторической памяти) организаторы сделали акцент на проекты для детей и молодежи.

Игорь Бузовский, заместитель министра информации Беларуси: Мы увидели большое количество посетителей, в первую очередь молодежи. Это была совместная работа по привлечению как раз таки молодежи, в том числе детских кругов читателей, потенциальных читателей, поскольку это с Министерством образования было совместной деятельностью в направлении разработки и экспонирования целого образовательного квартала. В силу того, что и акцент был поставлен выставки на самую продаваемую литературу Республики Беларусь – это образовательная, детская литература. Мы и акцентируем внимание экспонентов и тех, кто приезжал к нам с определенной задумкой.

Денис Афонин, издатель (Россия):

Для меня это очень важное мероприятие, потому что когда-то я очень хотел, чтобы издательство начало участвовать в этой выставке. Я доволен, потому что было много людей, особенно в этом году было много молодежи. Беседы о смысле жизни и с малышами, и с подростками – это очень здорово. Для меня это самые приятные впечатления.

Отметим, в 2021 году в Беларуси было издано рекордное количество книг – 22 миллиона экземпляров.