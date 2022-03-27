Азарёнок: если бы не Президент, Беларусь бы просто растоптали, смели, уничтожили. Здесь были бы руины
Война в Восточной Европе – стратегия глобалистской верхушки Запада. И сейчас только благодаря Президенту нашей страны не пылает весь континент, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Беларусь стала замковым камнем, который не дает развязаться полномасштабной войне. Именно поэтому Запад не оставляет попыток устроить в Беларуси мятеж и втянуть ее в бойню.
Какими краплеными картами играют с нами шулеры от политики, разбираются Григорий Азаренок и Алена Дзиодзина. В эфире СТВ авторская рубрика «Паноптикум».
Григорий Азаренок, СТВ:
Нельзя дышать, и твердь кишит червями,
И ни одна звезда не говорит.
Только этими словами Мандельштама можно описать то, что происходило 26 марта в Польше. Ведь там, словно по Тютчеву, все богохульные умы, все богомерзкие народы со дна воздвиглись царства тьмы. Вещал старый Вий, и припали к его ногам все рабы его.
Григорий Азаренок:
Мне это напомнило действие, которое происходило в августе 2005 года. В той же Польше собралась прелюбопытнейшая компания: бывший президент США Буш-старший, палачка сербского народа Мадлен Олбрайт, идеолог американской геополитики Збигнев Бжезинский. Устроители мероприятия попытались придать своему сборищу некий сакральный характер. Была издана книга, на обложке которой помещены карты с портретами лидеров цветных революций6 Валенсы, Гавела, Зуринды, Генсы, Ландбергиса, Каштуницы, Саакашвили, Ющенко. Карты не обычные, игральные, а карты таро, которые сатанисты и различные тайные общества используют в своих ритуалах. Но была и девятая карта, символизирующая Беларусь. Силуэт на ней черный. Мировые шулеры еще не нашли того козырного джокера, который побил бы белорусского короля.
Григорий Азаренок:
Вы видите, к чему приводят их триумфы. Их воспитание. Их деньги. Их вооружение. Байден вчера сказал украинцам – сопротивляйтесь до последнего, но никакой помощи они ей не окажут. И что же это значит? Они просто уготовили Украину на заклание.
А теперь представьте, что было бы с Беларусью, если бы не железная воля нашего Президента. Август 2020 года. Под видом якобы защиты польского меньшинства входят польские войска. Очень быстро образуется так желанный ими Балто-Черноморский союз. Он вооружается Западом до зубов. И идет великий поход так называемых демократий на Мордор, в результате которого горит вся Европа. Беларусь бы просто растоптали, смели бы, уничтожили. Здесь были бы руины. И сейчас они грезят этим планом. Грезят этой войной. Послушайте слова присяги БЧБ-наемников.
Клянуся вызваляць і бараніць цябе там, дзе знаходжуся зараз і куды прывядзе мяне лёс твайго вызвалення. Біцца да перамогі за тваю свабоду, як біліся нашыя продкі з ардынскім прыгнётам маскавітаў.
Григорий Азаренок:
И сравните это со словами «клянусь быть преданным своему народу» из нашей настоящей присяги. Смыслом жизни нашей страны при них была бы только война с Россией, как это сделали с Украиной. Помните, Президент говорил, что западные дипломаты намекают, какими мы должны быть? Как Украина. То есть вы должны быть такими.
Я буду резать русню! Смерть русне!
Слава Украине! Зиг хайль!
Григорий Азаренок:
Сегодня белорусы живут мирной, спокойной жизнью. Сегодня белорусы готовятся к посевной, сегодня люди гуляют свадьбы, и у нас нет биолабораторий имени Байдена, мы не изобретаем биологическое оружие, мы не умираем, не страдаем, не плачем, не сходим с ума, не скачем, не режем, не стреляем, и от всего этого нас оградил Президент Александр Лукашенко. И не найдется того кровавого клоуна джокера, который бы его побил. Мы сметаем со стола сатанинские карты.
Дзиодзина: для Лукашенко все белорусы как дети. И нет ничего странного, что он предпочитает не ввязывать нас в военный конфликт (здесь подробности).
Григорий Азаренок:
«Как белорусы всего мира будут праздновать День воли? План и места сбора: Вильнюс, Варшава, Белосток, Тбилиси, Рига, Брюссель, Сиэтл». Это объявление на экстремистском ресурсе. Нельзя дышать, и твердь кишит червями, и ни одна звезда не говорит. Но Минска в списке нет. И здесь говорят звезды. Звезды на погонах нашего Главнокомандующего и верных. И земля наша выстоит, не сгорит в пожаре антимира. Карты зла биты. Родина свята.