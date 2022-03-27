Азарёнок: если бы не Президент, Беларусь бы просто растоптали, смели, уничтожили. Здесь были бы руины

Война в Восточной Европе – стратегия глобалистской верхушки Запада. И сейчас только благодаря Президенту нашей страны не пылает весь континент, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Беларусь стала замковым камнем, который не дает развязаться полномасштабной войне. Именно поэтому Запад не оставляет попыток устроить в Беларуси мятеж и втянуть ее в бойню. Какими краплеными картами играют с нами шулеры от политики, разбираются Григорий Азаренок и Алена Дзиодзина. В эфире СТВ авторская рубрика «Паноптикум».

Григорий Азаренок, СТВ:

Нельзя дышать, и твердь кишит червями,

И ни одна звезда не говорит. Только этими словами Мандельштама можно описать то, что происходило 26 марта в Польше. Ведь там, словно по Тютчеву, все богохульные умы, все богомерзкие народы со дна воздвиглись царства тьмы. Вещал старый Вий, и припали к его ногам все рабы его.

Григорий Азаренок:

Мне это напомнило действие, которое происходило в августе 2005 года. В той же Польше собралась прелюбопытнейшая компания: бывший президент США Буш-старший, палачка сербского народа Мадлен Олбрайт, идеолог американской геополитики Збигнев Бжезинский. Устроители мероприятия попытались придать своему сборищу некий сакральный характер. Была издана книга, на обложке которой помещены карты с портретами лидеров цветных революций6 Валенсы, Гавела, Зуринды, Генсы, Ландбергиса, Каштуницы, Саакашвили, Ющенко. Карты не обычные, игральные, а карты таро, которые сатанисты и различные тайные общества используют в своих ритуалах. Но была и девятая карта, символизирующая Беларусь. Силуэт на ней черный. Мировые шулеры еще не нашли того козырного джокера, который побил бы белорусского короля.

Григорий Азаренок:

Вы видите, к чему приводят их триумфы. Их воспитание. Их деньги. Их вооружение. Байден вчера сказал украинцам – сопротивляйтесь до последнего, но никакой помощи они ей не окажут. И что же это значит? Они просто уготовили Украину на заклание. А теперь представьте, что было бы с Беларусью, если бы не железная воля нашего Президента. Август 2020 года. Под видом якобы защиты польского меньшинства входят польские войска. Очень быстро образуется так желанный ими Балто-Черноморский союз. Он вооружается Западом до зубов. И идет великий поход так называемых демократий на Мордор, в результате которого горит вся Европа. Беларусь бы просто растоптали, смели бы, уничтожили. Здесь были бы руины. И сейчас они грезят этим планом. Грезят этой войной. Послушайте слова присяги БЧБ-наемников.

Клянуся вызваляць і бараніць цябе там, дзе знаходжуся зараз і куды прывядзе мяне лёс твайго вызвалення. Біцца да перамогі за тваю свабоду, як біліся нашыя продкі з ардынскім прыгнётам маскавітаў. Григорий Азаренок:

И сравните это со словами «клянусь быть преданным своему народу» из нашей настоящей присяги. Смыслом жизни нашей страны при них была бы только война с Россией, как это сделали с Украиной. Помните, Президент говорил, что западные дипломаты намекают, какими мы должны быть? Как Украина. То есть вы должны быть такими.

Я буду резать русню! Смерть русне!

Слава Украине! Зиг хайль! Григорий Азаренок:

Сегодня белорусы живут мирной, спокойной жизнью. Сегодня белорусы готовятся к посевной, сегодня люди гуляют свадьбы, и у нас нет биолабораторий имени Байдена, мы не изобретаем биологическое оружие, мы не умираем, не страдаем, не плачем, не сходим с ума, не скачем, не режем, не стреляем, и от всего этого нас оградил Президент Александр Лукашенко. И не найдется того кровавого клоуна джокера, который бы его побил. Мы сметаем со стола сатанинские карты. Дзиодзина: для Лукашенко все белорусы как дети. И нет ничего странного, что он предпочитает не ввязывать нас в военный конфликт (здесь подробности).