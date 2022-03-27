«Я не могу оторвать глаза». Как прошёл весенний день моды в Национальной школе красоты?

Новости Беларуси. Два десятка модных показов, бьюти мастер-классы и маркет крафтовых изделий. Весенний модный день прошел в Национальной школе красоты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Два десятка модных показов, бьюти мастер-классы и маркет крафтовых изделий. Весенний модный день прошел в Национальной школе красоты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По традиции Spring Fashion Day собирает ведущих специалистов сферы красоты. Вход для желающих прийти за порцией вдохновения был свободный. Сегодня учили походке топ-моделей, фотопозированию и парикмахерскому искусству. По традиции новые коллекции представляют белорусские бренды и дизайнеры. Для юных моделей это еще и возможность отшлифовать навыки дефиле.
Евгения Сапего, модельер-дизайнер:
Коллекция бренда Sarto Kids, коллекция 3.0, мы сделали ее только этой весной. И, конечно, такая красота. Я не могу оторвать глаза.
Гости весеннего модного дня ушли не с пустыми руками. Украшения, натуральные масла и другие изделия ручной работы представили ремесленники. А для участников прошел розыгрыш призов.