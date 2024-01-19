Дзермант: Запад не отказался от нападения на Беларусь. Но мы обезопасили себя

Григорий Азаренок, СТВ:

Мы же знаем, что осень 2022 года, когда бандеровский режим был на эйфории, когда Запад был на эйфории, когда они уже верещали о том, что они сейчас поставят еще оружие и сметут и Россию, и Беларусь – победят, перамога будзе. И они будут там кричать и маршировать парадами по Москве и Минску.

Почему тогда несколько раз выступил Президент о том, что будет удар по центрам принятия решений, о том, что красных линий у Беларуси нет? Несколько раз тогда глава государства выступил. В принципе, решение о вооруженном конфликте с Беларусью пока еще не очень понятно, какой интенсивности, но оно было почти принято, было на грани. Глава государства об этом знал. И были приняты такие меры: союзная группировка, ядерное тактическое оружие. И дальше уже развились события до истории с частной военной компанией «Вагнер». Но тем не менее эти аспекты... И сейчас успокоились.

Алексей Дзермант, политолог:

Да, по крайней мере, вот такое прямое, откровенное нападение мы предотвратили. Понятно, что от своих планов они не отказались и будут придумывать что-то еще. Возможно, самые разные сценарии в других регионах. Мы видим, что их достаточно много, таких потенциальных неспокойных горячих точек. Но тем не менее что касается Беларуси, конкретно нашей страны, нашего государства, мы в значительной степени себя обезопасили. И я еще раз подчеркну, обратите внимание, что Президент благодарит Россию. Потому что мы иногда слышим голосочки такие: а вот лишний раз боитесь спасибо сказать.

Александр Лукашенко никогда не боится ничего говорить, тем более благодарности в адрес наших братьев и ближайших союзников. Тем более когда делается общее дело, когда мы исправно выполняли свои союзнические обязательства, когда Россия нам помогла и с носителями, и с самим оружием. И во всем, что касается военной инфраструктуры.



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