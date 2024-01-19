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Сопровождают пожарных и помогают пострадавшим. Врач МЧС о специфике работы

19 января 2024 20:20
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Будь то отряд специального назначения, будь то авиация или обычная пожарная часть, нормативы одинаковые – минута на сборы, рассказали в проекте «Крокі Незалежнасці» на СТВ.

Наиболее часто нас вызывают на пожары, ДТП или тонет человек.

Сопровождают пожарных и помогают пострадавшим. Врач МЧС о специфике работы -1

Врачи МЧС без белых халатов, в корпоративных бушлатах из-за особенностей задач. Они идут туда, куда обычных медиков не пустят. В подвалы, образно говоря, в огонь.

Сопровождают пожарных и помогают пострадавшим. Врач МЧС о специфике работы -4

Мы выезжаем не как скорая помощь, мы обеспечиваем медицинское сопровождение аварийно-спасательных работ своих ребят, в том числе оказываем помощь пострадавшим. Мы можем как медицинское отделение работать в самом очаге.

Водить пожарные машины в гололед и с пробитыми колесами. На этих тренажерах учат спасателей – подробности здесь.

Оказывать первую медицинскую помощь сейчас учат всех курсантов университетов, ребята даже дежурят в реанимации. Был случай, когда врачи опустили руки, а курсант все-таки смог вернуть человека к жизни, откачал. Сюда попадают романтики, а выпускаются уже профессионалы. Даже дополненная реальность помогает подготовиться к суровой реальности.

Подробности в видео.

# МЧС Беларуси # общество # Евгений Пустовой

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