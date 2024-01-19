Сопровождают пожарных и помогают пострадавшим. Врач МЧС о специфике работы

Будь то отряд специального назначения, будь то авиация или обычная пожарная часть, нормативы одинаковые – минута на сборы, рассказали в проекте «Крокі Незалежнасці» на СТВ.

– Наиболее часто нас вызывают на пожары, ДТП или тонет человек.