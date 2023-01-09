Дзермант: «Вначале вас могут принять как гостя, но потом либо попросят за дверь, либо заставят работать»

О тех, кто сбежал за границу, но мечтает вернуться. Об умении прощать, но строгом спросе. О том, как хранить мирную жизнь и что делать, чтобы защититься. С кем не о чем говорить, а с кем нужно выстраивать новые отношения. Смыслы происходящего от Алексея Дзерманта в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

Здравствуйте, я Алексей Дзермант и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас. Мы все – граждане Беларуси – встретили Новый Год и Рождество с надеждой. Надеждой на мир и спокойствие в нашей стране и вокруг нее. Потому что от этих, казалось бы, очень простых вещи на самом деле зависит многое, если не все. Зависит развитие, возможность двигаться вперед, строить будущее. Если вдруг будет внутренний конфликт или война с соседями, то обо всем этом придется забыть, нужно будет думать только о выживании в очередной опустошающей все и всех битве не на жизнь, а на смерть. Слава богу, нам пока удается избежать прямого вовлечения в конфликт в Украине. Конечно, именно благодаря политике нашего Президента и его единомышленников нам удается сохранять мирную жизнь как залог всего остального. Именно поэтому наступивший год провозглашен Годом мира и созидания. Подробнее.

Алексей Дзермант:

Да, мир – это одна из самых главных ценностей белорусов, причем мир мы понимаем не только как отсутствие войны и конфликтов, но и в древнейшем смысле. Мир для нас – это общность, единство. Национальное единство в стране, которые мы стали отмечать и особо ценить 17 сентября. Восточно-славянское единство, которое мы делом доказываем в Союзном государстве и к которому, уверен, обязательно придем и в Украине, даже после всего там происходящего. Единство в Евразии – Беларусь последовательно и активно выступает за самую тесную интеграцию на евразийском пространстве. Таковы наши принципы, смыслы, такова наша идеология. И наши враги знают об этом. Знают и всячески пытаются их умалить, уничтожить. Поэтому, как говорили древние: хочешь мира, готовься к войне. И мы усиливаем собственную армию и силовые структуры, создаем союзную группировку войск, проводим с Россией боевое слаживание и постоянные учения. И не потому, что хотим на кого-то нападать. А для того, чтобы никто не мог напасть на нас. Чтобы наши противники понимали и знали – мы ответим и нанесем им неприемлемый ущерб.

Алексей Дзермант:

Во время рождественского обращения к людям в храме Президент сказал о тех, кто, возможно, ошибся, заблуждался и уехал из Беларуси. Лукашенко о тех, кто сбежал из Беларуси: мы должны сделать шаг навстречу этим людям, которые ошиблись. Читать здесь. Эти люди, пожившие на чужбине, наверняка вкусили всех «прелестей» быть пришельцем в чужом доме. Да, вначале вас могут принять как гостя, но потом либо попросят за дверь, либо заставят работать в чужих интересах. Белорусская народная мудрость говорит: з’ехаў на чужыну, як зваліўся ў дамавіну. То есть пропал, умер для своей Родины и для своего настоящего дома. Это не преувеличение, народ не ошибается.

Алексей Дзермант:

Да, мы знаем, как люди легко поддаются информационной обработке, истерике и паническим настроениям. Некоторые из них в какой-то момент посчитали, что если большинство белорусского народа не согласилось с их политическими иллюзиями, то лучше оставить страну, сбежать. Прошло довольно времени, и умные люди могли сравнить жизнь здесь и там и сделать окончательный выбор. Для тех, кто одумался, кто хотел бы вернуться, кто не совершил преступлений, как сказал Президент, двери открыты, Родина их примет обратно. Это и есть настоящий гуманизм. Человек имеет право на ошибку, а значит, и на прощение. Но если он упорствует в своей гордыне, грехах и заблуждениях, тогда обрекает себя на долю вечного изгоя, чужака и прислужника у недругов нашей страны. Новый год дает нам всем шанс подумать о самом важном для себя, своей семьи и своей страны. О мире, о бытии вместе с близкими и родными, о созидании и будущем. Сейчас наступило переходное, судьбоносное время. Вместе с опасностями скатывания в большой конфликт, оно таит в себе и новые возможности. Беларусь может и должна двигаться дальше, как мы всегда и делали.