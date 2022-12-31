Новогоднее поздравление Александра Лукашенко – 2023

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Дорогие мои соотечественники, гости Беларуси, вот и наступила новогодняя ночь. Самая долгожданная и самая быстротечная в году. Дома, в кругу друзей, на рабочем месте или в дороге все мы сейчас смотрим на часы и видим, как стремительно летят и уходят в историю минуты, приближая нас к Новому 2023 году. И уже через мгновения уходящий год, Год исторической памяти, тоже станет частью прошлого, а его события заполнят очередную главу летописи жизни белорусского народа. Многие задаются вопросом: каким уходящий год останется в нашей памяти? Непростым, противоречивым, порой напряженным, но главное – для нас он был мирным. Мы, может быть, даже в большей степени, чем ранее, ощутили угрозу спокойной и безопасной жизни, к которой привыкли, сильнее стали беспокоиться за своих детей, родных, близких, даже задумались о будущем человечества, острее осознали ценность мира на родной земле, который стал для нас главным достижением года. Уходящий 2022-й стал годом политического выбора. Белорусы ответили единством в защиту своей исторической памяти, своих принципов и традиций. Каждый, кто душой болеет за судьбу своей родной страны, принял участие в обсуждении новой Конституции, определив будущее Беларуси.

Конечно, 2022-й вошел в историю как год плодотворного труда. Мы собрали рекордный урожай хлебов – больше 1 тонны на жителя страны, обеспечили себя в достатке продуктами и накормили миллионы жителей планеты, выручив за экспорт продовольствия больше 20 миллиардов рублей. Построили новые поликлиники, больницы, школы, детские сады, мосты и дороги – более 50 масштабных объектов. Укрепили энергетическую безопасность. Белорусам не придется отдавать последний рубль за свет и тепло, которые становятся роскошью для наших соседей. Мы сохранили рабочие места и социальную направленность экономики. Помощь получили все, кто нуждается. Около 50 тысяч белорусских семей встречают Новый год в новых квартирах. Конечно, не все, что задумали, успели сделать, но работали много и продуктивно. Спасибо всем вам за этот год! Всем, кто воспитывает наших малышей, учит школьников и студентов, лечит нас и помогает одиноким людям. Благодарю рабочих и крестьян, бригадиров и мастеров, руководителей предприятий – всех, кто делает жизнь комфортнее, развивая сферу услуг, вносит в нее яркие краски, реализуя творческие проекты, и обеспечивает безопасность, твердо защищая границы и порядок в нашем общем доме – Беларуси. Горжусь вами, истинными хозяевами святой белорусской земли. Дорогие белорусы, согласитесь: несмотря на испытания уходящего года, с нами произошло много хорошего. Мы создавали новые товары и выходили на новые рынки в то время, когда нам душили санкциями. Нам закрывали границы, а мы заново открыли для себя нашу Беларусь. Многие посмотрели на свою страну по-новому, осознали те богатства, которыми мы владеем, красоту природы, тайну исторического прошлого, сокровища национальной культуры и традиций, больше узнали о родной земле и больше прониклись гордостью за родной край. Мы ответили доверием и дружбой всем, кто отгораживается от нас заборами. Сотни тысяч граждан Евросоюза приехали в Беларусь без виз и препятствий. Мы приютили беженцев из горячих точек, дали крышу над головой и работу. Приняли в свою семью новых граждан. Свыше 7 тысяч иностранцев из 31 страны уже сегодня работают на благо и процветание своей новой родины. Большинство из них – украинцы. Беларусь была и останется гостеприимной и дружелюбной страной. Страной, открытой для всех, кто сердцем примет наши ценности и традиции, искренне полюбит ее и захочет назвать себя белорусом.