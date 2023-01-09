Олег Романов: мы сделаем всё, чтобы нынешний год соответствовал своему названию

На повестке дня – разработка плана мероприятий на 2023-й. Основной посыл – объединиться, чтобы совместная деятельность стала еще эффективней. Во время обсуждения поступил ряд предложений. Одно из них – восстановить на белорусской стороне снесенный латышами памятник на «Кургане дружбы». Есть и идеи создания обелиска в память о разрушенных прибалтами мемориалах.

Олег Романов, председатель республиканского общественного объединения «Белая Русь»:

2023-й год в нашей стране объявлен Годом мира и созидания. И, разумеется, мы очень надеемся и сделаем все, чтобы он соответствовал своему названию. Мы планируем откорректировать наши планы в соответствии с тем посылом, который предложил глава государства. Сейчас мы собрались, чтобы обсудить, что мы можем сделать вместе, как мы можем объединиться, чтобы та деятельность, которую мы ведем, во-первых, была более эффективной, а во-вторых, была направлена на реализацию повестки дня, заданной главой государства, реализацию проектов, которые посвящены обеспечению мира и созидания в нашей стране.